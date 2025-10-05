ТСН в социальных сетях

55
2 мин

Почему украинские Patriot стали труднее сбивать российские Искандеры: Игнат объяснил

Модернизация российских ракет усложняет работу ПВО.

Юлия Абрамова
Россияне модернизируют ракеты, чтобы обходить украинскую ПВО

Российские войска продолжают испытывать в Украине обновленные типы вооружения, в частности , баллистические и крылатые ракеты.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в прямом эфире телемарафона.

По его словам, модернизация российских ракет — процесс, который длится уже не первый год, что существенно усложняет работу украинских систем противовоздушной обороны.

«Действительно, сбивать летящие по квазибалистической траектории ракеты стало сложнее. Они совершают колебания при заходе на цель, и это влияет на точность перехвата систем Patriot. Эта ПВО работает в автоматическом режиме, так что труднее определить точку столкновения или взрыва вблизи цели», — пояснил Игнат.

Представитель Воздушных сил также отметил, что Россия пытается перегрузить украинскую ПВО, запуская ракеты по разным направлениям.

«Когда одновременно используются ракеты с разных сторон, одна система не способна выявить все цели. Для эффективной защиты нужно несколько комплексов, чтобы радары могли перекрывать небо по разным направлениям», — подчеркнул он.

Ранее западные СМИ сообщали, что Россия обновила ракеты «Искандер» и «Кинжал», чтобы усложнить их перехват. По данным иностранных источников эти изменения уменьшают эффективность систем ПВО и увеличивают риски для критической инфраструктуры Украины.

Напомним, Россия способна одновременно запустить до 100 ракет «Калибр» с моря. Такую ситуацию предположил капитан первого ранга в запасе Андрей Рыженко.

Армия РФ совершила массированную ночную атаку на Украину 5 октября. Во время удара с погибла школьница из Лапаевского лицея со своей семьей на Львовщине.

55
