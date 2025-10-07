Почему Вашингтон не хочет давать Украине Tomahawk: названа главная причина

Tomahawk / © Википедия

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что он «практически принял решение» о продаже ракет большой дальности Tomahawk. Эти ракеты должны быть проданы странам НАТО, которые затем смогут передать их Украине. Такой шаг может кардинально изменить ситуацию на фронте.

Об этом пишет Axios.

Несмотря на то, что решение о продаже почти принято, у администрации Трампа сохраняется обеспокоенность. Источник, близкий к украинскому правительству, что американская сторона не уверена, сможет ли она контролировать использование этих ракет Киевом после их приобретения странами НАТО.

Сам Трамп подтвердил эти опасения, отметив, что хочет знать о планах Украины по использованию оружия, прежде чем дать «зеленый свет» на поставки.

«Куда они их отправляют, я думаю, я должен задать этот вопрос. Я бы задавал некоторые вопросы. Я не хочу эскалации», — подчеркнул президент США.

В Киеве же уверяют, что ракеты Tomahawk предоставят ВСУ возможность атаковать военные цели глубоко на территории РФ. Украинская сторона считает, что такое оружие поможет умерить российского диктатора Владимира Путина, а также заставит его сесть за стол переговоров.

Стоит отметить, что украинские чиновники и источники, близкие правительству, пока не знают, какое именно окончательное решение принял Трамп.

Кремль уже успел отреагировать на возможное ракетное соглашение. Владимир Путин заявил, что поставки ракет Tomahawk Украине станут «совершенно новым, качественно новым этапом эскалации».

По словам Путина, Украина не сможет использовать эти ракеты без прямого участия США, что, по его мнению, приведет к прямой конфронтации между Америкой и Россией. Лидер РФ считает, что это «уничтожит любой положительный прогресс в отношениях между странами».

Напомним, передача ракет Tomahawk станет «точкой невозврата» и, вероятно, является элементом переговорной игры Дональда Трампа — президента США.