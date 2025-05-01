Атака украинских дронов / © ТСН.ua

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Россияне потратили более 820 млн рублей (около 10 млн долларов) на приобретение китайских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Выжигатель». Однако они оказались подделкой и не выполняли функции противодействия дронам.

Об этом сообщают пропагандисты из российского издания «Известия» со ссылкой на источники в следственных органах РФ.

В сообщении говорится, что к расследованию этой неудачной закупки подключились ФСБ и Управление по борьбе с экономическими преступлениями.

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В настоящее время возбуждено девять уголовных в отношении компании «Оружейное дело», выступавшей посредником во время поставки.

Контракты на закупку в Китае «глушилок» для дронов были заключены в ноябре 2023 года.

Однако после отправки на фронт в Украину оказалось, что комплексы не соответствуют заявленным тактико-техническим характеристикам.

Китайские «Выжигатели» оказались слепыми: они просто не видели украинские беспилотники.

Напомним, недавно во время разговоров о возможности перемирия президент государства-агрессорки Владимир Путин пожаловался, что вооруженным силам России все еще не хватает определенного оружия.