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Подделка из Китая: российские войска получили неэффективные "глушилки" дронов
Китайские средства РЭБ, которыми вооружили «Росгвардию», не видели украинских дронов.
Россияне потратили более 820 млн рублей (около 10 млн долларов) на приобретение китайских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Выжигатель». Однако они оказались подделкой и не выполняли функции противодействия дронам.
Об этом сообщают пропагандисты из российского издания «Известия» со ссылкой на источники в следственных органах РФ.
В сообщении говорится, что к расследованию этой неудачной закупки подключились ФСБ и Управление по борьбе с экономическими преступлениями.
В настоящее время возбуждено девять уголовных в отношении компании «Оружейное дело», выступавшей посредником во время поставки.
Контракты на закупку в Китае «глушилок» для дронов были заключены в ноябре 2023 года.
Однако после отправки на фронт в Украину оказалось, что комплексы не соответствуют заявленным тактико-техническим характеристикам.
Китайские «Выжигатели» оказались слепыми: они просто не видели украинские беспилотники.
Напомним, недавно во время разговоров о возможности перемирия президент государства-агрессорки Владимир Путин пожаловался, что вооруженным силам России все еще не хватает определенного оружия.