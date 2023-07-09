Подъезжает к танку и взрывается: военный создал наземный дрон "Сирко" — фото и характеристики

На первый взгляд, дрон похож на игрушку, однако представляет для оккупантов серьезную опасность.
22-летний украинский военный и изобретатель Евгений Гнаток создал для ВСУ уникальный наземный беспилотник "Сирко". Он назвал его в честь позывного своего друга, погибшего на войне.
Об этом рассказывает медиа "ШоТам?"
Евгений Гнаток на фронт попал в 18 лет. А свое первое изобретение собирало в холодном гараже во время зимнего блэкаута. И в конце концов создал идеального помощника для военных, а теперь занялся созданием беспилотника.
Когда началось полномасштабное наступление России, Евгений пошел защищать Киевскую область, а затем воевал в Авдеевке. На фронте военный увидел большую потребность в устройствах, которыми можно управлять удаленно.
Стоимость беспилотника составляет 30 тысяч гривен. В настоящее время такие дроны помогают украинским бойцам в горячих точках.
По словам Евгения, он перерабатывал свое изобретение более 20 раз, чтобы довести его до совершенства. Деньги на детали он собирал во время стрима.
Первые его функции – это подвоз боеприпасов, разведка. И основная функция – это камикадзе.
"Он ("Сирко", — ред.) подъезжает к танку или скоплению военных и взрывается. Также может падать в окоп и взрываться там", — рассказывает изобретатель.
Дрон больше похож на игрушечную машинку. Он перемещается с помощью четырех колес, основное его преимущество – российские РЭБ не могут его выявить.
Характеристики беспилотника:
- радиус работы – 50 км;
- цена – 30 тыс.грн;
- предназначение – разведка, подрыв техники и живой силы противника, доставка боеприпасов.
Несколько месяцев назад Евгений получил работу в конструкторском бюро и переехал из гаража, продолжает производить для ВСУ "Сирков", а еще разрабатывает модель беспилотника.
Евгений Гнаток ищет партнеров, которые могут помочь с комплектованием беспилотников.
Напомним, Польша тайно передала Украине вертолеты Ми-24.
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