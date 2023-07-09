Подъезжает к танку и взрывается: военный создал наземный дрон "Сирко" — фото и характеристики

На первый взгляд, дрон похож на игрушку, однако представляет для оккупантов серьезную опасность.

22-летний украинский военный и изобретатель Евгений Гнаток создал для ВСУ уникальный наземный беспилотник "Сирко". Он назвал его в честь позывного своего друга, погибшего на войне.

Об этом рассказывает медиа "ШоТам?"

Евгений Гнаток на фронт попал в 18 лет. А свое первое изобретение собирало в холодном гараже во время зимнего блэкаута. И в конце концов создал идеального помощника для военных, а теперь занялся созданием беспилотника.

22-летний украинский военный и изобретатель Евгений Гнаток. Фото: скриншот.

Когда началось полномасштабное наступление России, Евгений пошел защищать Киевскую область, а затем воевал в Авдеевке. На фронте военный увидел большую потребность в устройствах, которыми можно управлять удаленно.

Стоимость беспилотника составляет 30 тысяч гривен. В настоящее время такие дроны помогают украинским бойцам в горячих точках.

По словам Евгения, он перерабатывал свое изобретение более 20 раз, чтобы довести его до совершенства. Деньги на детали он собирал во время стрима.

военный создал наземный дрон "Сирко". Фото: скриншот.

военный создал наземный дрон "Сирко". Фото: скриншот.

военный создал наземный дрон "Сирко". Фото: скриншот.

Первые его функции – это подвоз боеприпасов, разведка. И основная функция – это камикадзе.

"Он ("Сирко", — ред.) подъезжает к танку или скоплению военных и взрывается. Также может падать в окоп и взрываться там", — рассказывает изобретатель.

Дрон больше похож на игрушечную машинку. Он перемещается с помощью четырех колес, основное его преимущество – российские РЭБ не могут его выявить.

Характеристики беспилотника:

радиус работы – 50 км;

цена – 30 тыс.грн;

предназначение – разведка, подрыв техники и живой силы противника, доставка боеприпасов.

Несколько месяцев назад Евгений получил работу в конструкторском бюро и переехал из гаража, продолжает производить для ВСУ "Сирков", а еще разрабатывает модель беспилотника.

Евгений Гнаток ищет партнеров, которые могут помочь с комплектованием беспилотников.

Напомним, Польша тайно передала Украине вертолеты Ми-24.

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