"Полный провал": Берлинская указала на слабое место в вооружении Сил обороны Украины

ВСУ имеют проблему с ушибами на сиденье дистанции / © Getty Images

Реклама

Украина сталкивается с серьезными вызовами по ведению боевых действий на оперативной глубине, где враг накапливает силы и логистику. Эта сфера является «полным провалом» и критически нуждается в усилении способностей Украины наносить удары на средние дистанции.

Об этом рассказала общественный деятель, волонтер, основатель и руководитель Центра поддержки аэроразведки и проекта Victory Drones Мария Берлинская в интервью LB live.

«О мидлстрайке у нас фактически полный провал в этой области», — подчеркнула Берлинская.

Реклама

По ее словам, силы обороны имеют вооружение, чтобы закрыть дистанцию ударов ориентировочно от нуля до дальности 15-20 километров. Но дальше, на оперативной глубине, где-то от условных 20-30 до 120-150 километров существует значительная «яма». Применение средств на этой глубине есть, но их процент остается небольшим.

Волонтер подчеркнула необходимость однозначно наращивать способности по ударам на средние расстояния. Ведь там враг накапливает силы и перегруппировывается, это места логистики, размещения личного состава и командных пунктов российских оккупационных войск. Берлинская подчеркнула, что эту «машину войны» нужно уничтожать не только тогда, когда она уже приблизилась вплотную и видна с «Мавика», но и на оперативной глубине, чтобы пехота вообще не чувствовала ее присутствия. По ее словам, это требует активного планирования сделок и тщательного просчета средств.

«Это сложнее, чем уничтожать артиллерией и ракетами. БПЛА нуждается в просчетах, есть фактор погоды, есть фактор экипажей и многое другое. Это более сложный инструмент в руках офицеров, планирующих комбинированные операции, чем ракетное вооружение», — подчеркнула Мария Берлинская.

Напомним, оружейники завершили испытание новой украинской бронемашины . GYURZA-02 обладает мощной защитой, скоростью до 110 км/ч и может использоваться на разных дорогах.

Реклама