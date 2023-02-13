Польша передала Украине 250 советских танков Т-72 и готовит Leopard: Моравецкий предоставил подробности

Польша уже предоставила 250 постсоветских танков Т-72, а также готовит к поставке очередные дополнительные модернизированные 60 танков и еще 14 Leopard.

Об этом шла речь во время пресс-конференции Матеуша Моравецкого и премьера Швеции Ульфа Кристерссона.

В будущем Польша передаст еще 60 модернизированных Т-72 и PT-91 Twardy.

"Польша уже поставила 250 постсоветских танков. Также мы планируем поставить очередные дополнительные модернизированные 60 танков и еще 14 Leopard", – сказал Моравецкий.

По его словам, Польша по-прежнему будет активно поддерживать Украину.

Добавим, что Т-72 – боевой танк второго поколения, который был разработан в СССР, предоставила и Македония.

Leopard 2 – немецкий основной боевой танк третьего поколения, поможет ВСУ проломить оборону кафиров.

Германии 7 февраля официально одобрила передачу Украине 178 танков Leopard.

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