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Польша передала Украине 250 советских танков Т-72 и готовит Leopard: Моравецкий предоставил подробности

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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Польша передала Украине 250 советских танков Т-72 и готовит Leopard: Моравецкий предоставил подробности

Танк Т-72 / Фото: MIL.IN.UA

Союзники по-прежнему будут активно поддерживать Украину.

Польша уже предоставила 250 постсоветских танков Т-72, а также готовит к поставке очередные дополнительные модернизированные 60 танков и еще 14 Leopard.

Об этом шла речь во время пресс-конференции Матеуша Моравецкого и премьера Швеции Ульфа Кристерссона.

В будущем Польша передаст еще 60 модернизированных Т-72 и PT-91 Twardy.

"Польша уже поставила 250 постсоветских танков. Также мы планируем поставить очередные дополнительные модернизированные 60 танков и еще 14 Leopard", – сказал Моравецкий.

По его словам, Польша по-прежнему будет активно поддерживать Украину.

Добавим, что Т-72 – боевой танк второго поколения, который был разработан в СССР, предоставила и Македония.

Leopard 2 – немецкий основной боевой танк третьего поколения, поможет ВСУ проломить оборону кафиров.

Германии 7 февраля официально одобрила передачу Украине 178 танков Leopard.

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Дата публикации
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