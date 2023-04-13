Польша передаст Украине новую партию истребителей МиГ-29 — Моравецкий

По словам Моравецкого, польская военная авиация больше не нуждается в МиГ-29.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава готовит к передаче новую партию истребителей МиГ-29 для Украины.

Об этом польский премьер заявил во время дебатов, организованных аналитическим центром Atlantic Council в Вашингтоне, сообщает РАР.

Говоря о МиГ-29, он заявил, что "мы поставим еще одну партию (боевые самолеты)".

Также читайте Финляндия ответила на запрос Украины об истребителях Hornet

Моравецкий отметил, что польская военная авиация насчитывает 48 истребителей F-16 и имеет поддержку со стороны союзников, в том числе из США, которые недавно передали Польше партию истребителей F-22 на ротацию в рамках укрепления восточного фланга НАТО.

Кроме того, в ближайшие годы Польша ожидает поставок многоцелевых истребителей F-35, поэтому, по словам Моравецкого, польская военная авиация больше не нуждается в МиГ-29.

Вместе с тем, Моравецкий не уточнил, сколько именно самолетов будут переданы Украине в следующей партии.

Напомним, ранее сообщалось, что 13 апреля Польша направила запрос в немецкое правительство с просьбой разрешить поставлять в Украину самолеты МиГ-29 из старых запасов Германии.

Позже Федеральное правительство Германии одобрило заявку Польши на экспорт в Украину истребителей МиГ-29 из составов ГДР.

Читайте также: