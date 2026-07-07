Польша впервые подтвердила передачу Украине ракет PAC-3 MSE в Patriot: сколько их могло быть

PAC-3 MSE

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Польша официально подтвердила, что передавала Украине зенитные ракеты PAC-3 MSE для систем противовоздушной обороны Patriot. Эти ракеты являются одним из ключевых средств перехвата российских баллистических целей, однако из-за их дефицита количество переданных боеприпасов, вероятно, было ограничено.

Об этом сообщает Defense Express.

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обнародовал перечень вооружения, которое Варшава передала Украине с начала полномасштабной войны. Среди официально подтвержденных пособий впервые упоминаются и ракеты PAC-3 MSE для комплексов Patriot.

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В то же время, польская сторона не раскрыла, сколько именно таких ракет было передано Украине.

Какой запас ракет имеет Польша

Как отмечает Defense Express, сейчас на вооружении Польши находятся две батареи Patriot, приобретенные в 2018 году в рамках первого этапа программы Wisła. Контракт стоимостью 4,75 млрд долларов предусматривал также поставки 208 ракет PAC-3 MSE.

Эксперты предполагают, что Варшава вряд ли могла существенно сократить собственные запасы, поэтому Украине, скорее всего, передали всего несколько десятков ракет или даже меньше. Точное количество официально не разглашается.

Почему это важно

PAC-3 MSE считаются одним из самых эффективных средств борьбы с баллистическими ракетами. Конкретно они употребляются комплексами Patriot для перехвата таковых целей.

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По оценке Defense Express, ныне дефицит этих ракет остается критическим. Издание также отмечает, что во время одной из последних массированных российских атак не удалось сбить ни одну баллистическую ракету из-за нехватки соответствующего боекомплекта.

О передаче намекали еще весной

Первые косвенные подтверждения помощи со стороны Польши появились в апреле 2026 года. Тогда во время заседания в формате «Рамштайн» украинская сторона поблагодарила партнеров за передачу ракет и комплектующих Patriot, среди которых была упомянута и Польша.

В апреле командование Воздушных сил ВСУ опубликовало видео о работе Patriot, в котором также прозвучала благодарность Польше за предоставленные ракеты.

Когда как раз состоялась передача PAC-3 MSE, официально не сообщается. В то же время Defense Express предполагает, что это могло произойти в первые месяцы 2026 года.

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