Получит ли Украина истребители Gripen: в Минобороны ответили

Истребители Gripen

Швеция пока не будет передавать Украине свои многоцелевые истребители Gripen, хотя такая возможность не исключается в будущем. По словам Министра обороны Швеции Поля Йонсона, такое решение было принято по совету международной авиационной коалиции, чтобы не усложнять процесс обучения и интеграции западной авиации в Воздушных силах ВСУ.

Об этом пишет «Militarnyi».

Выступая на брифинге в штаб-квартире НАТО, глава шведского оборонного ведомства объяснил, что союзники попросили Стокгольм временно удержаться от передачи самолетов.

«Как вы, наверное, знаете, авиационная коалиция посоветовала нам пока воздержаться от этого шага и сосредоточиться на наших самолетах ДРЛВ (дальнего радиолокационного обнаружения и управления, — ред.)», — прокомментировал Поль Йонсон.

Главной причиной такого решения есть логистические и технические сложности. В настоящее время основным приоритетом авиационной коалиции является успешное и быстрое внедрение в Воздушных силах Украины истребителей F-16, а также, вероятно, французских Mirage.

По словам Йонсона, одновременная поставка третьего типа самолетов — Gripen — создаст чрезмерную нагрузку на украинскую инфраструктуру, технический персонал и систему подготовки пилотов.

«Думаю, было бы сложно одновременно вводить три типа боевых самолетов», — сказал министр.

Украина выражала заинтересованность в получении шведских истребителей. Недавно первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк сказал, что Киев надеется не только на F-16 и Mirage, но и Gripen.

«Практически вы номенклатуру назвали правильно, но детализировать, когда, что, какой, я не буду», — ответил тогда Гаврилюк.

Напомним, в январе 2025 года Воздушные силы ВСУ получили первые три французских истребителя Mirage 2000-5F.

Известно, что Mirage 2000-5F были сняты с вооружения французских воздушно-космических сил и модифицированы для выполнения более сложных задач, чем раньше. Всего Украина должна получить около десяти истребителей Mirage.

Франция модернизировала Mirage 2000-5F таким образом, чтобы те могли стать платформой для применения крылатых ракет типа SCALP-EG, британская версия которых называется Storm Shadow.

Разработанный французской компанией Dassault Aviation боевой самолет Mirage 2000-5F станет вторым западным истребителем, поставленным союзниками Украины после того, как в 2024 году Воздушные силы ВСУ получили первые американские F-16.