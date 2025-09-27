Получит ли Украина "Томагавки" от США: эксперт поразил ответом

Tomahawk / © Associated Press

Украине не стоит рассчитывать на скорую поставку Tomahawk, поскольку это «та же история, что с немецкими ракетами Taurus».

Такое мнение высказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук в эфире 24 Канала.

а его мнение, заявления об их возможном снабжении — это скорее политические игры, а не реальная военная помощь.

Эксперт назвал конкретное финансовое условие, при котором ракеты могут быть предоставлены:

«Tomahawk мы сможем получить, когда в этом фонде [помощи] будет примерно 10 миллиардов долларов и американцы реализуют нам их, возможно, миллиардов на пять. Пока это только разговоры между украинским и американским президентами. Как говорится: „Проси больше — дадут хоть что-нибудь“. И еще вопрос, дадут ли».

Лакийчук призвал рассчитывать на то, что есть, и подчеркнул, что в списке приоритетов Украины сейчас не самые медийные поставки, а прагматические: комплектование для восстановления артиллерии, брони, снарядов и боеприпасов.

Новая риторика Трампа: что за ней стоит

Эксперт проанализировал прозвучавшие впервые недавние «комплиментарные» заявления Дональда Трампа относительно Украины и Европы. Он считает, что это изменение риторики не означает, что экспрезидент принял сторону Украины:

«Никаких обязательств в США он не взял. Он сказал, что украинцы и европейцы молодцы, они воюют. Теперь у них есть козыри, которых раньше не было, тогда пусть идут играть, а США посмотрят — может помогут, а может и нет».

Истинная цель такой позиции, по мнению Лакийчука, состоит в продаже оружия европейским партнерам. Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы европейские страны выделяли 5% своего ВВП на оборону (как этого требует Трамп), и эти средства пошли в бюджет США как покупка американского оружия.

В то же время, европейцы настаивают, чтобы эти средства шли на их собственную оборонную промышленность, что, как отмечает эксперт, совсем не нравится Трампу.

Напомним, Зеленский заявил о готовности Киева заключать дополнительные соглашения на поставку дальнобойного вооружения, кроме действующего основного договора с Соединенными Штатами. Он отметил, что Украина готова к отдельным соглашениям, в частности по «Томагавкам».

По словам президента, все, что нужно Украине в войне против РФ, уже передано США в рамках соглашения на $90 млрд.