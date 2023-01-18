Помощь для Украины не прекратится пока будет война – премьер Нидерландов

В этой войне на карту поставлена судьба Запада, поэтому помощь для Украины будет продолжаться столько, сколько потребуется

Страна Запада будут помогать Украине до тех пор, пока не закончится российская агрессия.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте после встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме и спикером Палаты представителей Кевином Маккарти, сообщает CNN.

"Я должен сказать, что президент Байден очень сосредоточен на вопросе помощи Украине. Мы полностью согласились, что мы можем остановиться только тогда, когда война прекратится и с успешным результатом для Украины. Следовательно, конец должен быть успешным для Украины, Россия проигрывает, проигрывает войну ", – заявил Рютте.

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Также премьер Нидерландов заявил, что только сама Украина будет решать, когда ей садиться за стол переговоров с Россией.

"Единственный, кто может это решить, — это сидящий в Киеве Владимир Зеленский, президент Украины. Это не могут решать за Украину Нидерланды, США или какие-либо другие страны", — сказал Рютте.

Он заявил, что США оказывают Украине очень большой объем помощи и добавил, что в этой войне на карту поставлена судьба Запада, поэтому Нидерланды обязались поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Если Путин выиграет это, то это не остановится на Украине. Это будет продолжаться, и тогда, наконец, под угрозой окажется коллективная безопасность всего Запада", — сказал Рютте.

Напомним, ранее сообщалось, что Нидерланды передадут Украине одну батарею ПРО Patriot.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Белом доме заявили, что о дополнительной помощи Украине может быть объявлено уже в конце этой недели.

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