Попадает со скоростью света: Британия успешно опробовала лазерное оружие (фото)

Дальность действия оружия засекречена, но это "оружие прямой видимости и может поражать любую видимую цель".
Великобритания провела первое успешное испытание лазерного оружия направленной энергии (LDEW) DragonFire против воздушных целей.
Об этом сообщили в британском Минобороны.
Система лазерного оружия направленной энергии DragonFire впервые произвела мощный выстрел по воздушным целям на полигоне в Шотландии.
Дальность действия DragonFire засекречена, но в Минобороны Британии сообщили, что это "оружие прямой видимости и может поражать любую видимую цель". Оно работает с точностью, эквивалентной попаданию в монету номиналом 1 фунт стерлингов с расстояния 1000 м.
"Оружие с направленной лазерной энергией может поражать цели со скоростью света и использовать интенсивный луч света для того, чтобы прорезать цель, что приводит к разрушению конструкции или более впечатляющим результатам, если боеголовка попадает в цель", – проинформировали в оборонном ведомстве.
Читайте главные новости дня:
- Главного врача в окоп: что не так с мобилизацией в Украине и почему не работает военный рекрутинг
- "Вечная война с Россией": эксперты назвали условия, при которых Путин выведет войска из Украины
- "Или работаешь, или воюешь": громкое заявление Зеленского, мобилизация и новые скандалы с ТЦК
Также указывается, что стоимость выстрела из DragonFire в течение 10 секунд эквивалента часу использования обычного обогревателя. Поэтому это оружие имеет потенциал стать долгосрочной дешевой альтернативой определенным задачам, которые на сегодняшний день выполняют ракеты. В Минобороны уточнили, что стоимость эксплуатации лазера обычно не превышает 10 фунтов стерлингов за выстрел.
Там добавили, что система вооружения DragonFire – результат совместных инвестиций Минобороны и промышленности в размере 100 млн. фунтов стерлингов.
К слову, в августе 2023 года в Китае заявили о прорыве в технологии применения лазерного оружия на поле боя.
Заметим, лазеры можно использовать против дронов. Их преимущество – скорость, поэтому такое оружие эффективно против быстро движущихся целей. И в отличие от обычных систем ПВО, лазерное оружие не нуждается в боеприпасах.
Читайте также: