Поражает вражеские цели на стратегической глубине: в Украине представили БпЛА для ударов по РФ (фото)

Фото: Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины

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В Украине представили дальнобойный дрон самолетного типа FP-1, поражающий вражеские цели на стратегической глубине.

Об этом сообщили во время мероприятия, посвященного Дню пехоты ВСУ.

Как сообщило Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, о прилетах БПЛА FP-1 по российским территориям стало известно в конце марта 2025 г. Одной из целей аппаратов стали объекты топливно-энергетического комплекса.

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В Украине представили дальнобойный дрон самолетного типа FP-1

Точные характеристики БпЛА отсутствуют в открытом доступе. На его стенде отмечено, что FP-1 поражает врага на стратегической глубине. Беспилотник несет боевую часть весом до 120 кг и улетает на расстояние до 1600 км.

«Во время международных встреч мы всегда поощряем наших партнеров финансировать производство вооружения в Украине. Так что нам важно показать им, на что способна наша оборонка. Для этого мы собрали изделия, иллюстрирующие способность и изобретательность украинских оружейников государственных и частных компаний в здании МИД», — сказал министр по стратегическим отраслям промышленности Герман Сметанин.

Выставка украинского вооружения, на которой представили еще 12 образцов военной техники, проводится в здании МИД Украины Зарубежные гости Украины могут посмотреть достижения украинских оружейников.

Украинский ВПК представил другие новинки. К примеру, беспилотник «Булава» от украино-чешской компании UAC оснащен мощной кумулятивно-термобарической боевой частью массой 3,6 кг и поражает цели в радиусе до 60 километров.

Другой образец — наземный украинский беспилотник TerMIT с грузоподъемностью до 300 кг и запасом хода до 20 километров. Он может стрелять из крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, в Украине разворачивается масштабный проект по подготовке гражданских граждан к национальному сопротивлению.

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