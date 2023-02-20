Португалия готова отправить в Украину танки Leopard 2: в Минобороны сообщили о сроках

Решение было принято в рамках взаимодействия с союзниками и партнерами.

Португалия готова отправить в Украину три боевых танка Leopard 2 A6 в марте 2023-го.

Об этом сообщило министерство обороны Португалии.

Решение было принято в рамках взаимодействия с союзниками и партнерами, сообщили в ведомстве.

Несколько стран предложили предоставить Украине танки, но не все подтвердили, сколько они планируют послать.

Значительная часть южной и восточной Украины, где ведутся большие части тяжелых боевых действий, является идеальной местностью для соединения современных западных танков и бронированных боевых машин для контрнаступления, сообщает источник.

Кроме того, Leopard 2, Abrams и британские Challengers оснащены крупнокалиберными пулеметами, которые могли бы уничтожить пехоту на открытой местности. Еще одно преимущество танков Leopard 2, которые среди других стран планирует послать Португалия, состоит в том, что боеприпасы для его 120-мм пушки широко доступны среди армий НАТО.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в ВСУ планируют сформировать по меньшей мере 2 танковых батальона, на вооружении которых будут немецкие танки Leopard 2.

Относительно того, когда танки с Запада попадут на фронт Украины, высказался и советник руководителя ОП Украины Михаил Подоляк. По его словам, это произойдет через месяц-полтора.

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