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"После авто 1950-х годов ты сел в Porsche": инструктор ВСУ сравнил советский танк с Leopard 2 и Abrams

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
4597
Время на прочтение
1 мин
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"После авто 1950-х годов ты сел в Porsche": инструктор ВСУ сравнил советский танк с Leopard 2 и Abrams

Фото: Associated Press

Украина ожидает поставок танков Leopard 2 и Challenger 2, а также более 30 американских Abrams.

Украинский защитник прокомментировал ситуацию с усилением тренировок и обучением работе с западными танками Leopard 2 и Abrams. Он отметил, что техника очень отличается от старых советских экземпляров.

Об этом говорится в материале Financial Times.

Инструктор ВСУ. сравнил современные западные танки с советскими моделями, на которых приходилось воевали в прошлом году.

"Это вроде бы у тебя была машина 1950-х годов, а потом ты сел в Porsche", — прокомментировал инструктор ВСУ.

Добавим, что Украина ожидает 321 танк от США и европейских государств.   Пока технику уже официально согласились передать страны-партнеры.

Ранее эксперты со ссылкой на данные из открытых источников обнародовали список стран, которые могут передать Украине танки: Германия, США, Британия, Франция, Испания, Польша, Дания, Финляндия, Норвегия, Португалия.

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Дата публикации
Просмотры
4597
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