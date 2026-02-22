После прилета Х-22 — только в противогазах: пилот объяснил опасность ракет и предупредил спасателей

Ракета Х-22 / © Википедия

Сверхзвуковые противокорабельные ракеты Х-22 представляют угрозу не только при попадании, но и после взрыва. Из-за остатков токсичных компонентов горючего территория вокруг места поражения может быть опасной для людей.

Об этом рассказал пилот, подполковник в отставке Виктор Савченко, передает «Униан». ссылаясь на PRESSING.

По его словам, если на момент удара в ракете остаются окислители, в частности так называемый «меланж», они могут вызвать химическое отравление. Именно поэтому спасательные работы по прилету Х-22 должны производиться исключительно в защитных костюмах и противогазах.

Савченко упомянул удар по торговому центру в Кременчуге в 2022 году. Тогда, по его словам, к нему обращались спасатели с вопросами о возможном воздействии опасных веществ. Он подчеркнул, что в случае применения Х-22 подразделения ГСЧС должны работать в средствах химзащиты, поскольку существует риск поражения токсичными испарениями.

«Только что узнаете, что 22-я прилетела, нужно в комплектах, в противогазах работать — спасать, разбирать завалы и т.д., потому что это беда», — рассказал Савченко о своей реакции на удар россиян по ТЦ.

Советская ракета Х-22 — технические характеристики и количество запущенных по Украине

Х-22 — советская сверхзвуковая крылатая ракета большой дальности, которую Россия регулярно применяет против Украины.

В ходе массированной атаки в ночь на 24 января враг выпустил 12 таких ракет, девять из них удалось уничтожить силам ПВО. Всего с начала полномасштабной войны РФ использовала более 400 ракет типа Х-22/Х-32, и лишь незначительная часть из них была перехвачена.

Военные эксперты отмечают, что эти ракеты запускают по целям, которые Россия стремится гарантированно поразить. Для их перехвата Украина вынуждена привлекать дорогостоящие ракеты комплексов Patriot и NASAMS.

Специалисты отмечают, что после удара Х-22 опасность может сохраняться еще длительное время, поэтому работы на месте поражения нуждаются в повышенных мерах безопасности.