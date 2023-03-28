После уничтоженного Abrams и тысячи Bayraktar в РФ заявили о сбитии снаряда GLSDB, которые в Украину еще не передавали

В Министерстве обороны России в очередной раз "уничтожили" западное вооружение, которого в Украине еще нет. Вслед за "подбитыми" танками Abrams от США и немецкими Leopard 2, а также за "тысячами сбитых" БПЛА Bayraktar, Москва отчиталась о якобы сбитом управляемом реактивном снаряде GLSDB.

Об "сбитии" управляемого реактивного снаряда GLSDB, которые в Украину действительно еще не поставляли, сообщили в МО РФ, а также в центральных пропагандистских каналах Кремля.

Так в министерстве Сергея Шойгу заявили о первой "сбитой" бомбе GLSDB. Его РФ "уничтожила" вместе с 18 реактивными снарядами РСЗО HIMARS.

"Средствами противовоздушной обороны в сутки перехвачено восемнадцать реактивных снарядов системы залпового огня "HIMARS" и один управляемый реактивный снаряд "GLSDB"", — заявили в Минобороны РФ

Пропагандисты не отстают. Они проводят разъяснительную работу с внутренним потребителем по теме бомбы GLSDB. По их словам, это снаряд, который российская ПВО сбила до его прибытия в Украину.

"Минобороны России впервые сообщило о сбитом в зоне спецоперации управляемом снарядом GLSDB ("умная" авиабомба с двигателем)", — написали пропагандисты "РИА Новости".

Напомним, крылатые бомбы GLSDB имеют меньшую дальность – 150 км, но этого, по словам военных экспертов, ВСУ достаточно, чтобы атаковать все важные точки россиян в тылу. А вот ATACMS, которые просит Украина с начала полномасштабной войны в 2022 году, США все еще затрудняются предоставить, потому что это оружие, мол, может повысить ставки.

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