Посол спрогнозировал, будет ли Пекин Москве поставлять оружие: "Путин превращает Россию в младшего брата"

После выступления на Мюнхенской конференции безопасности китайский дипломат Ван Й поехал в Москву и пробовал там целых три дня. Из выступления Путина в Лужниках, которое длилось всего 3 минуты, кажется, что общение с Ван Е ему было важнее, чем общение с глубинным русским народом.

Об этом заявил полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский в интервью ТСН.ua.

По его мнению, события 24 февраля нам продемонстрировали, что России вроде бы тоже не была выгодна большая война, но Путин ее начал.

«Путину важен его новый сюзерен, которого они сами себе создают, с бешеной скоростью превращаясь в младшего брата Китая. Это очевидно, потому что ни технического, ни технологичного с военной точки зрения они не будут уровня Китая. Конечно, он будет готов встречаться с кем угодно, чтобы тот приехал из Пекина и искать поддержки", — заявил эксперт.

Корсунский добавил, что, несмотря ни на что, Путин понимает, что противостоять коллективному Западу, то есть всей военно-политической и экономической мощи, невозможно.

«Россия просто это не выдержит, о какой бы долгой войне он ни говорил. Для него сейчас длина войны и Китай — это два фактора, за которые он может зацепиться. Если бы Китай выступил на стороне Путина, это было бы game-changer. "Долгая война и усталость, которую он ожидает. В нашем дипломатическом круге мы видим и видели, какую поддержку мы имеем во всем мире. Это вещи, которые демонстрируют, что никакой усталости нет и не будет. Ведь Запад серьезно обеспокоен происходящим". стоит вопрос о том, что будет дальше — мир будет основываться на правилах или на праве силы.То, что вырабатывает Россия, невозможно воспринять», — добавил посол.

Напомним, рупор Кремля Песков прокомментировал мирный план Китая. Он заявил, что так называемая "спецоперация" следует в направлении "поставленной цели".

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