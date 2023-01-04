Поставка оружия Украине: Данилов рассказал, прозрели ли западные партнеры в этом вопросе

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что западные партнеры начинают прозревать в вопросе поставок оружия в Украину, в частности, это касается передачи танков.

Об этом Данилов рассказал в интервью телеканалу "Рада" в рамках телемарафона "Єдині новини".

Секретарь СНБО заверил, что поставки танков Украине – это только вопрос времени.

"Вызовы для Европы – огромные. И те страны, которые это понимают, помогают нам на 100-150%. Те страны, которые потихоньку начинают прозревать, что этим надо заниматься, также начали это движение. И я благодарю немцев и французов, что они поменяли свою точку зрения, и на сегодняшний день помощь идет, она увеличивается. Вопрос танков – это вопрос времени. Они обязательно будут", – сообщил Данилов.

Он также напомнил о ситуации с оружием в начале полномасштабного вторжения РФ, обратив внимание на то, что огромную роль играет и эмоциональная составляющая ВСУ и народа.

"По оружию, я хочу напомнить, что у нас на конец февраля было четыре волшебных слова, которые нам давали пыл, внутреннюю энергию: это были словосочетания Javelin, NLAW, Stinger и Bayraktar. Вдобавок к тому, что мы были готовы защищать нашу страну, это была больше такая эмоциональная составляющая, что мы якобы имеем какое-то супероружие, которое нам помогает. Да, оно нам помогало, но если бы не наши Вооруженные силы, сектор безопасности и обороны, нам было бы крайне-крайне сложно", — рассказал секретарь СНБО.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что государство получит танки западного образца и другую бронетехнику. Министр также сказал: "В 2023-м мы получим то, что не могли по разным причинам получить в 2022-м".

Отметим, 4 декабря стало известно, что Франция передаст Украине легкие колесные танки и БТР Bastion.

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, в 2023 году ВСУ могут рассчитывать на поставки западной техники, в частности, бронемашин "Брэдли" и "Кугуар" для проведения наступательных действий.

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