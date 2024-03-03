Поставки снарядов из ЕС позволят Украине планировать контрнаступление к лету – Euractiv

Поставки боеприпасов позволят Украине использовать около 6000 снарядов в день.

После долгосрочных промедлений европейские союзники Украины начали собирать финансовые и промышленные ресурсы для поставки ВСУ необходимых артиллерийских снарядов.

Об этом пишет Euractiv.

Президент Владимир Зеленский недавно заявил, что Украина получила лишь треть из миллиона артиллерийских снарядов, которые ЕС обязался поставить до марта.

Брюссель пытается расширить производство снарядов с помощью европейских оборонных компаний. В недавнем обращении главный дипломат ЕС Жозеп Боррель предупредил страны-члены блока, что "ничего не делать – это не выход", в то время как украинские войска выпускают примерно до 2000 артиллерийских снарядов в день.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин недавно заявил, что в условиях жестокой артиллерийской войны с Россией Украине нужно такое количество боеприпасов, которое "не может предоставить ни одна страна", даже США.

Как пишет Euractiv, несколько отдельных и параллельных инициатив – план поставки боеприпасов под руководством ЕС, оптовая закупка боеприпасов под руководством Чехии и серия двусторонних сделок по безопасности между Украиной и отдельными западными странами – должны обеспечить поставки около 800 тысяч снарядов в течение следующих нескольких месяцев.

"Есть надежда, что мы сможем собрать значительное количество ресурсов. 800 тысяч штук (боеприпасов – ред.) – это не окончательная цифра, мы безусловно можем получить гораздо больше в зависимости от наличия доноров", - сказал представитель правительства Чехии по восстановлению Украины Томаш Копечный.

Президент Эммануэль Макрон сказал, что Франция будет открыта для закупок боеприпасов для Украины за пределами ЕС.

В ходе переговоров западные лидеры пообещали объединиться и вместе закупить срочно необходимые боеприпасы для Украины, независимо от того, поступают ли они из Евросоюза или из-за его пределов.

Министрам обороны было поручено в течение следующих 10 дней разработать планы, как поставить Киеву больше.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что около 15 стран заинтересовались инициативой Праги, определившей на мировых рынках 800 тысяч единиц срочно необходимых Украине артиллерийских боеприпасов.

Томаш Копечный, отвечая на вопрос о временных рамках доставки боеприпасов Украине, сказал, что это будет "в течение нескольких месяцев, а не в течение нескольких недель". Речь идет об уже имеющихся боеприпасах и тех, что будут изготовлены.

Великобритания, Финляндия и другие страны НАТО также пообещали предоставить Украине снаряды в течение этого года, однако точное количество не разглашается.

Кроме того, есть неожиданный шаг президентки Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая на этой неделе предположила, что "настало время начать разговор об использовании прибыли от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины".

По словам людей, знакомых с ходом дискуссий, исполнительные власти ЕС могут представить официальное предложение через две недели, пишет Euractiv.

В то же время, остается открытым вопрос, будет ли коллективная западная партия поставок боеприпасов достаточной, чтобы соответствовать поставке Россией снарядов с ее собственных заводов и из Северной Кореи.

Ожидается, что боеприпасы, полученные при посредничестве Чехии, а также боеприпасы, предусмотренные планом ЕС, дадут Украине к лету возможность снова стрелять со скоростью около 6000 снарядов в день.

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"Западные военные чиновники ожидают, что этого будет достаточно, чтобы Вооруженные силы страны по крайней мере удерживали линию обороны против России в ожидаемом до мая наступлении и планировали свое собственное", — пишет издание.

Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла за границей около 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые могут быть направлены украинским военным в течение нескольких недель. Он призвал европейских партнеров предоставить финансовую поддержку для того, чтобы доставить эти боеприпасы в Украину.

Гендиректор по вопросам оборонной политики Минобороны Чехии Ян Иреш сказал, что ВСУ могут получить первую партию сотен тысяч 155-мм артиллерийских снарядов от ряда европейских стран при посредничестве Чехии.

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