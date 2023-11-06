Построят ли в Украине патронный завод – в "Укроборонпроме" ответили

В Украине история со строительством патронного завода тянется еще с 2014 года. Такое предприятие могло бы закрыть нужды украинских военных на фронте. Генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин прокомментировал, осваивает ли сейчас концерн производство патронов.

Об этом он рассказал в интервью "Экономической правде".

"В Украине есть производство патронов, но не наше и его недостаточно, чтобы покрыть потребность Вооруженных сил. На следующий год из бюджета будет выделено в 7 раз больше средств на освоение, модернизацию и развитие оборонной промышленности, чем в этом году. Часть этих денег пойдет на развитие способностей по производству патронов", — объяснил он.

Напомним, Украина запустила в серийное производство дрон с дальностью 1000 км – аналог "Шахеда".

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