Потребности сейчас изменились: офицер ВСУ сообщил, в чем испытывают нехватку бойцы на фронте

На фронте сейчас нужны дроны, средства РЭБ и механические передвижные средства, а в спальных мешках, шлемах или бронежилетах дефицит не ощущается.

Основная потребность в поле боя – именно дроны, средства радиоэлетронной борьбы и механические передвижные средства.

Об этом в эфире программы Укринформа "Лещенко спрашивает" рассказал офицер ВСУ Андрей Онистрат.

"Потребности сейчас изменились… Скажем так, основные темы, которые были очень популярны в начале войны, они сейчас все закрыты. Типа там спальники не нужны, или броники не нужны, шлемы не нужны, каски – это все не нужно. Всегда нужны дроны, всегда нужно РЕБ…", – сказал Онистрат.

Также он добавил, что весной есть дефицит и в механических средствах передвижения: мотоциклов, квадроциклов.

"Эта тема очень характерна. Она всегда нужна. То есть любые средства передвижения, скорые помощи, какие-то механизационные штуки – они всегда нужны...", – добавил Онистрат.

Напомним, 14 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился с сотрудниками оборонного комплекса. При главе государства будет еще больше нашего оружия, снарядов, дронов, систем РЭБ.

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