Повлияет ли "Длинный Нептун" на ход войны: подробности о новой ракете ВСУ

Украинская ракета "Длинный Нептун" с дальностью до 1000 километров успешно прошла испытание.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно сообщил, что новейшее вооружение ВСУ, а именно украинская ракета "Длинный Нептун", успешно прошла испытания и может достичь своей цели на дистанциях до 1000 километров.

Впоследствии некоторые СМИ заявляли, что ВСУ успешно применили новую ракету в боевых условиях, ударив по российскому нефтеперерабатывающему заводу.

Что известно о новом вооружении украинских военных и удастся ли ему изменить ход войны ход войны – узнавал ТСН.ua.

Что известно о новой дальнобойной ракете

Как рассказывает Politico, Украина годами работала над превращением "Нептуна" в ракету большой дальности.

"Длинный Нептун" (Neptune-MD) – это модифицированная версия украинской противокорабельной крылатой ракеты Р-360 "Нептун", которую в свою очередь тоже усовершенствовали для поражения целей на больших расстояниях.

Этот комплекс разработало конструкторское бюро "Луч" для поражения боевых кораблей противника.

Ракета Р-360 "Нептун" массой 870 килограммов имеет боевую часть весом 150 килограммов. Дальность пуска – до 280 километров.

Подробные характеристики новой дальнобойной ракеты пока неизвестны, ведь вся информация остается секретной.

Путь "Нептуна" пролегал через "Москву"

Впервые "Нептун" доказал свою боеспособность весной 2022 г. после полномасштабного вторжения России в Украину. А именно уничтожение флагмана Черноморского флота РФ – крейсера "Москва".

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Как рассказал военный эксперт Игорь Романенко, ракетный комплекс "Нептун" разрабатывался для уничтожения надводных целей противника ракетами типа "берег-корабль".

Впоследствии его модернизировали в два этапа:

сначала его переработали для применения ракет типа "земля-земля" с дальностью до 400 км;

затем Проект "Нептун" переформатировали в комплекс со значительно большей дальностью, до тысячи километров.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко отметил, что новое оружие действительно поражает, прежде всего, дальностью нанесения удара и мощностью его боевой части.

По его словам, именно такого оружия не хватает Украине для противовоздушной и противоракетной обороны.

Сколько "Нептунов" может изготовить Украина

Авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал, что максимальные цели для Украины выйти на объемы производства хотя бы 100 единиц в месяц. В настоящее время Украина может производить около 10 ракет "Длинный Нептун" в месяц.

Бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский в комментарии Униану рассказал, что Украина способна производить 30-40 ракет "Нептун" в месяц". По его словам, если учитывать возможности "украинского ОПК, такой показатель вполне реальный".

По оценкам эксперта, украинская ракета "Нептун" стоит примерно 1,5 миллиона долларов, что значительно дешевле, чем Tomahawk или Storm Shadow, стоимость которых составляет около 4,5 миллиона долларов.

Потенциальный козырь

По словам украинского депутата Романа Лозинского, "Путин фактически признал Трампу", насколько эффективны украинские дальнобойные удары по российской энергетике.

"Это наш стратегический козырь", – заметил нардеп.

Крылатые ракеты значительно сложнее для перехвата, чем беспилотники. Они летят на скорости, близкой к звуковой, и имеют более высокую точность, отмечает Politico. Однако "Длинный Нептун" не является абсолютной гарантией перелома в войне.

Николай Белесков, аналитик Национального института стратегических исследований, считает, что ракеты не изменят ход войны сами по себе, даже если их станет больше.

Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что ракета Р-360 всегда вызывала обеспокоенность в России своими высокими характеристиками, передает Укринформ.

Она значительно превышает по эффективности большинство российских крылатых дозвуковых ракет и непроницаема для перехвата российской ПВО.

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По словам Анатолия Храпчинского, модернизированная крылатая ракета "Нептун" с дальностью до 1000 км открывает новые возможности для Вооруженных Сил Украины.

Храпчинский подчеркнул, что "Длинный Нептун" свободен от ограничений на его использование со стороны стран-партнеров Украины.

"Это существенно ограничит возможности противника использовать высокоточные планирующие бомбы КАБ, являющиеся нашим настоящим "козырем", – сказал Храпчинский.

Украина – в клубе производителей дальнобойных ракет

Благодаря созданию "Нептуна", Киев присоединяется к узкому кругу стран, способных самостоятельно производить высокоточные крылатые ракеты, передает Politico.

Военные эксперты отмечают, что на сегодняшний день лишь несколько стран владеют оружием, с дальностью более 500 километров, которое несет мощные боеголовки, способные нанести значительный ущерб целям.

А именно:

Франция и Великобритания имеют Storm Shadow/SCALP, уже поставляемые Украине.

Германия и Швеция владеют Taurus, но пока отказываются передавать их Киеву.

США обсуждают возможность поставки JASSM, однако решение пока не принято.

Украина кроме "Нептуна" также разрабатывает собственные ударные беспилотники. В феврале Владимир Зеленский представил турбореактивный БПЛА "Ад" с дальностью полета до 700 километров.

"Длинный Нептун" способен существенно повлиять на баланс сил в войне

Украинская крылатая ракета "Длинный Нептун ", способная поражать цели на расстоянии до 1000 километров, может существенно повлиять на ход войны, считает военный обозреватель Константин Машовец.

Как передает Politico, по оценкам экспертов, способность Украины самостоятельно производить ракеты дальнего радиуса действия изменяет баланс сил на фронте и делает невозможным для России безнаказанное использование своей глубокой территории для ведения войны.

Военный аналитик Forbes Дэвид Акс подчеркнул, что Long Neptune является критически важным оружием для Украины, поскольку он сокращает зависимость Киева от военной помощи США и Европы.

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Он отметил, что при президенте Дональде Трамп США стали в лучшем случае ненадежным союзником, а Европе не хватает производственных мощностей, чтобы поставить Украине достаточно современных крылатых ракет.

В свою очередь Анатолий Храпчинский отметил, что у "Нептуна" ключевое преимущество – его можно запускать с наземных платформ без поддержки стратегической авиации, которой в Украине нет.

По словам эксперта, это не "Game Changer", а важный компонент новой тактики, изменяющей правила ведения боевых действий.

Храпчинский отметил, что ни одна ракета не абсолютно неуязвима к ПВО, поэтому "Нептун" используется вместе с другими средствами для поражения целей.

Украина также активно применяет беспилотники и крылатые ракеты для массированных атак, что позволяет эффективно преодолеть ПВО противника.

В частности, "Нептун" может ограничить использование Россией тяжелых авиабомб, в частности, ФАБ-500, заставляя их сокращать дальность полета.

Напомним, ранее мы писали, Украина получила новую партию истребителей, которые помогут в борьбе со страной-агрессоркой, которая может повлиять на ход войны.

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