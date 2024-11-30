Появились новые детали: эксперт заявил, что Patriot может сбивать "Орешник"

"Орешник" это рабочее название проекта РС-26, который известен как неосуществимый проект.

На месте падения обломков ракеты "Орешник" были зафиксированы запчасти, используемые для производства межконтинентальных баллистических ракет "Булава"

Об этом в эфире Эспрессо заявил военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев.

Он заявил, что реакция от стран Запада на использование "Орешника" была, но не такая, на которую рассчитывал диктатор Путин.

"Нидерланды нам передали три пусковые системе ЗРК Patriot, что значительно усилило противоракетную и противовоздушную оборону Украины. Кстати, Patriot может работать по боевым блокам "Орешника" или "Кедра" в украинской классификации. Также страны Запада единогласно заявили, что не снизят темпы" военно-технической поддержки Украины", — отметил военный эксперт.

Он заявил, что в разведке Великобритании сообщили, что "Орешник" это рабочее название проекта РС-26, который более известен в российской классификации как неосуществленный ракетный проект, поэтому в 2011 году был приостановлен.

"На Западе прекрасно понимают, с чем они имеют дело. Тем более что на месте падения обломков "Орешника" были зафиксированы запчасти, используемые в межконтинентальных баллистических ракетах "Булава". Эти ракеты стали на боевое дежурство в 2012 году. Соответственно, о какие новейшие технологии рассказывает Путин — это вопрос исключительно к нему самому", — резюмировал Дмитрий Снегирев.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский рассказал, зачем Путин угрожает "Орешникам".

Кроме того, мы ранее информировали, что Путин пригрозил ударом "по центру принятия решений в Киеве".

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