Правило "двух стен" не работает: в Defence Express объяснили, чем опасны термобарические дроны

Россияне устанавливают на свои "Шахеды" боеприпасы объемного взрыва, чтобы убить как можно больше гражданских жителей во время атак на украинские города.

Россия начала массово использовать термобарическую боевую часть или боеприпас объемного взрыва, устанавливаемый на вражеские дроны типа Shahed-136. Такие боеприпасы представляют гораздо большую угрозу в случае попадания в закрытое помещение.

Об этом пишет Defence Express.

Издание отмечает, что о существовании ТБ БЧ-50 (термобарическая боевая часть с индексом 50) стало известно больше полугода назад, но именно сейчас использование этих боеприпасов для атак на украинские города участилось.

"Напомним, что детали об этой боевой части известны благодаря взлому серверов российской "Алабуги" в Татарстане, где и собираются эти дроны, а также идут работы по их модернизации. Согласно этой информации, ТВ БЧ-50 весит 52,4 кг, которая кроме термобаричного эффекта имеет еще и осколочное действие в результате использования 2306 готовых поражающих элементов в виде металлических шариков диаметром 9 мм", – говорится в статье.

ТБ БЧ-50 принадлежит к новому поколению боеприпасов и имеет однотактное действие. То есть боевые части предыдущего поколения были двухтактными: сначала взрывчатая смесь заполняла пространство, а затем происходил ее подрыв. В однотактных боеприпасах сначала подрывается "инициатор", а ударная волна от него вызывает движение термобарической смеси, которая вследствие взаимодействия с воздухом образует "огненное облако", температура которого достигает 2400-2600°C. Это облако адского огня заполняет весь доступный объем помещения, а ударная волна дополнительно поражает легкие и органы слуха.

"Термобарический боеприпас демонстрирует максимальную эффективность в замкнутых пространствах, потому что такое "облако" может охватить несколько помещений. Именно поэтому РФ и использует "Шахеды" с ТВ БЧ-50 для атак по городам с целью убийства гражданского населения Украины", — отмечает издание.

Эти особенности термобарических боеприпасов нового поколения значительно усложняют защиту попавших в зону удара людей. В случае попадания дрона из ТВ БЧ-50 в жилой дом огненное облако от взрыва заполнит все помещения в отличие от действия осколочно-фугасного боеприпаса, когда людей может спасти правило "двух стен".

Именно поэтому эксперты советуют: если нет возможности перейти в специальное укрытие, необходимо находиться в помещении, которое не только отделено от улицы по меньшей мере двумя стенами, а также отделяется от других помещений межкомнатными дверями. Это правило "закрытой двери" позволит в определенной степени уменьшить распространение термобарической смеси по квартире. Но при всех этих экстренных правилах, лучшим вариантом защитить себя во время воздушной атаки является только пребывание в специальном укрытии.

Напомним, российские оккупационные войска во время последних атак выпускали по Украине дроны с термобарической боевой частью. К такому выводу пришли эксперты, исследовавшие обломки беспилотников "Shahed-136", которые войска РФ использовали при ударах с 26 по 29 октября.

Читайте также: