Правительство направило дополнительные средства на закупку, модернизацию и ремонт вооружения для ВСУ: названа сумма

Кабинет Министров Украины выделил еще 359 млн грн на нужды наших военных, защищающих родную страну от российских оккупантов.
Эти деньги были направлены на закупку, модернизацию и ремонт вооружения военной техники для нужд Вооруженных сил Украины. Соответствующее решение Правительство приняло на заседании в субботу, 7 мая.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины на своей странице в Facebook.
"По инициативе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, проектом акта предусматривается дополнительно направить остаток неиспользованных средств Министерству обороны по специальному фонду госбюджета на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения военной техники для нужд Вооруженных Сил", - говорится в сообщении.
Напомним, украинские военные прямым попаданием уничтожили противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С" российских оккупантов и сняли это на видео.
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