Правительство направило дополнительные средства на закупку, модернизацию и ремонт вооружения для ВСУ: названа сумма

Правительство направило дополнительные средства на закупку, модернизацию и ремонт вооружения для ВСУ: названа сумма

Кабинет Министров Украины выделил еще 359 млн грн на нужды наших военных, защищающих родную страну от российских оккупантов.

Эти деньги были направлены на закупку, модернизацию и ремонт вооружения военной техники для нужд Вооруженных сил Украины. Соответствующее решение Правительство приняло на заседании в субботу, 7 мая.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины на своей странице в Facebook.

"По инициативе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, проектом акта предусматривается дополнительно направить остаток неиспользованных средств Министерству обороны по специальному фонду госбюджета на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения военной техники для нужд Вооруженных Сил", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные прямым попаданием уничтожили противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С" российских оккупантов и сняли это на видео.

Андрей Ермак, министр инфраструктуры, председатель правления АО "Укрзалізниця" и глава "Слуга Народа" посетили Ирпень

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.