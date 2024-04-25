Предоставление Украине ракет большого радиуса действия ATACMS: в США внесли ясность

Соединенные Штаты предоставили Украине ракеты большого радиуса действия ATACMS в предыдущем пакете помощи.
Заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Пател официально подтвердил предоставление Украине ракет большого радиуса действия ATACMS в предыдущем пакете помощи.
Об этом 24 апреля говорилось в заявлении заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США в Вашингтоне, передает собственный корреспондент "Укринформа".
"Да, я могу подтвердить, что Соединенные Штаты снабдили Украину ракетами большего радиуса действия ATACMS по распоряжению президента", — сказал Ведант Пател.
По его словам, президент США Джо Байден в феврале отдал негласное распоряжение своей команде, занимающейся вопросами национальной безопасности, отправить эти ракеты украинской стороне для их применения на суверенной территории Украины.
Отправка была осуществлена в рамках пакета помощи, объявленного США 12 марта, и эти ракеты прибыли в Украину в апреле.
"Мы не анонсировали этого, чтобы обеспечить оперативную безопасность Украины по ее просьбе", — сообщил Ведант Пател.
Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак уже отмечал, что ракеты ATACMS в новом пакете военной помощи США Украина должна получить.
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