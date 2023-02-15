Предоставят ли Украине самолеты: Жданов объяснил вопрос обсуждения истребителей во время саммита "Рамштайн"

Главная задача сегодня, которая была сформулирована во время саммита, это логистика тяжелой техники вооружения.

В фокусе внимания девятого "Рамштайна" была далеко не авиация или ракеты. Обсуждали ли вопросы истребителей для Украины?

В интервью ТСН.ua военный эксперт Олег Жданов подвел итог девятого "Рамштайна".

По его мнению, вопросы самолетов для Украины обязательно обсуждались.

" Ллойд Остин говорил до начала заседания "Рамштайн", что этот вопрос будет обсуждаться. Так что они не могли его обойти. Единственное, что я думаю, на сегодня это "некогда", — отметил эксперт.

По его словам, главная задача на сегодняшний день, которая была сформулирована во время саммита, это логистика тяжелой техники вооружения: танков, артиллерии, боеприпасов.

"Западным странам нужно этот объем вооружения переработать и доставить – выполнить логистическую задачу. В этом заключается задача. Даже в своем обращении президент Зеленский именно на этом и делал акцент. Главная задача – организация логистики по доставке этой техники в Украину. Когда она будет доставлена, "Мы начнем формирование бригад. А потом встанет вопрос авиации. И тогда, возможно, вместо авиации они предоставят ракеты. Хотя я думаю, что и авиация будет. Фактически все участники заседания "Рамштайн" делают ставку на контрнаступлении Украины весной", — добавил он.

Добавим, что ранее эксперты прогнозировали, что контрнаступление ВСУ может начаться уже в ближайшие недели, а не до конца весны, как ожидалось.

Решение о передаче Украине дальнобойных ракет и авиации Запад пока не принял. По информации западных СМИ, США все же могут передать свои F-16 или предоставить разрешение третьим странам на их реэкспорт.

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