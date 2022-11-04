Представители Пентагона не выявили случаев перепродажи западного оружия в Украине

Команда специалистов проверила несколько каналов поставок и мест хранения оружия

Представители США не обнаружили, что Украина перепродает или использует западное оружие не по назначению.

Об этом говорится в заявлении спикера Пентагона Патрика Райдера, сообщает AFP.

Он отметил, что команда специалистов, состоящая из персонала офиса атташе по обороне посольства США в Киеве, провела проверку поставок оружия и его хранения в нескольких местах.

Он отметил, что проверяющие не обнаружили перенаправление американской помощи безопасности в Украине.

Также Райдер заявил, что в Украине действуют специальные органы, которые отслеживают перемещение оружия от границы к линии фронта, а также предоставляют отчеты о повреждениях и потерях.

Напомним, ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что кремлевская пропаганда распространяет фейки о том, что якобы украинские военные "продают на черном рынке ПТРК Javelin и NLAW, ПЗРК Stinger".

Также мы информировали, что российская пропаганда готовит очередную ложь о якобы продаже западного оружия на черном рынке.