Прекращение военной помощи от США: эксперт сказал, какую часть арсенала может потерять Украина

Критическая зависимость от Штатов, в частности, в ПВО и авиации.

В случае полного прекращения военной помощи со стороны США Украина может потерять до 30% всего вооружения, которое сегодня используют ВСУ. Это самый пессимистический сценарий.

Об этом заявил главный редактор военно-аналитического портала Defence Express Олег Катков, пишет "Общественное".

По его словам, сейчас около 40% вооружения, которое есть в арсенале ВСУ, это оружие украинского производства или то, что было на складах еще до начала полномасштабного вторжения. Несколько более 10% — это непосредственно американское вооружение, переданное как напрямую из США, так и через европейских союзников с разрешения Вашингтона. Еще почти 30% составляет вооружение европейских стран, которое также в значительной степени зависит от разрешения США на реэкспорт.

Катков акцентирует, что в случае худшего сценария, когда США полностью заблокируют поставки оружия и запретят реэкспорт, Украина потеряет до трети своего арсенала.

"Это коснется не только американской техники, но и значительной части европейского вооружения, поставляемого при согласии США", — подчеркнул он.

При этом он отмечает, что Украина должна получить то, что было объявлено за Байдена.

"И это нам в любом случае позволит не ощущать критическую зависимость от США какое-то время", — сказал Катков.

Эксперт подчеркивает, что администрация Байдена в конце своей каденции создала Украине определенный запас прочности. Большие партии вооружения были переданы в декабре 2024 и январе 2025 года с расчетом на то, чтобы обеспечить ВСУ на значительную часть 2025 года.

"Однако продолжительность этого запаса без новых поставок будет зависеть от интенсивности боевых действий и динамики потерь на фронте", — утверждает эксперт.

По словам Каткова, если мы говорим о зависимости от американского вооружения, то следует отметить следующие виды:

истребители F-16

высокоточные бомбы JDAM

противорадиолокационные ракеты HARM

управляемые ракеты для вертолетов

бронетехника (М113, Stryker, MRAP, MaxxPro)

кассетные боеприпасы

снаряды для дистанционного минирования

противопехотные мины и другие виды вооружения

Напомним, в СНБО призвали дождаться именно официальной информации по приостановке военной помощи для Украины от США. Любые качели являются частью дипломатических комбинаций.

Читайте также: