Премьер Эстонии призвала Европу "действовать немедленно", чтобы помочь Украине

Украина нуждается в немедленной помощи в вооружении, поэтому нельзя тратить время.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила надежду, что пример Дании, решившей отправить все свои боеприпасы в Украину, вдохновит другие страны Европы.

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Об этом информирует издание ERR.

Она отметила, что Украина нуждается в немедленной помощи в вооружении, поэтому нельзя тратить время.

"Я надеюсь, что недавнее решение Дании направить все свои боеприпасы в Украину вдохновит других. Мы также должны посмотреть, какую помощь можно получить на мировом рынке, как это уже сделали чехи", — сказала Каллас.

Кроме того, она напомнила, что правительство приняло решение, согласно которому Украина следующие четыре года будет получать военную помощь в размере 0,25% ВВП Эстонии.

"Долгосрочная военная поддержка Украины Эстонией в течение следующих четырех лет будет составлять 0,25% от нашего ВВП. Призываем все другие государства, поддерживающие Украину, взять на себя аналогичное обязательство. Я рада, что это предложение находит поддержку среди союзников и партнеров", – отметила Каллас

Она подчеркнула, что единство – самая сильная валюта.

"Вместе мы можем помочь Украине выиграть эту войну. У нас есть ресурсы, экономическая мощь и знания. Наши войска сильнее российских, и мы не должны бояться своей собственной силы", — добавила премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия посылает Украине вооружение и военную технику.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Западе подсчитали, на сколько Украине хватит снарядов.

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