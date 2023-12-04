Президент Болгарии наложил вето на передачу Украине 100 БТР: в чем причина

Он подчеркнул, что эту помощь могли использовать для охраны болгарской границы.

Болгарский президент Румен Радве ветировал документ о предоставлении военной помощи Украине. При этом страна должна была передать ВСУ около 100 бронетранспортеров.

Об этом пишет Nova.

Лидер Болгарии соответствующее решение объяснил тем, что депутаты якобы "не были в достаточной степени ознакомлены с конкретными условиями передачи". Как следствие – он вернул документ в парламент для дальнейшего обсуждения.

Он добавил, что помощь, которую должны предоставить Украине, в частности БТР, могли бы использовать для охраны болгарской границы и помощи населению в случае катастроф и несчастных случаев.

"Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть первоочередным приоритетом", – подчеркнул Радев.

Что предшествовало?

В парламенте страны ратифицировали соглашение между МВД Болгарии и Минобороны Украины (такая у них процедура) о поставках Киеву 100 бронетранспортеров и запчастей к ним. Впервые с начала полномасштабного вторжения России Болгария официально передает Украине тяжелую технику.

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