Президент Чехии: прекращение поставок оружия Украине несет большую угрозу

Чешский президент Петр Павел высказался за продолжение инициативы по поставке боеприпасов Украине, которую самая большая оппозиционная сила страны пообещала пересмотреть в случае прихода к власти.

Об этом он сообщил журналистам в понедельник на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам Павелла, для Чехии было бы опасно отказаться от помощи Украине.

«Если мы хотим уважать, что мир должен функционировать на основе определенных правил, то мы должны поддерживать каждого, кто является жертвой нарушения таких правил», — отметил президент.

Он также напомнил, что инициатива по снабжению снарядами «доказала свою эффективность с точки зрения качества и надежности поставок боеприпасов, которые нужны Украине для того, чтобы она могла защищаться».

«Я думаю, что с этой точки зрения мы должны продолжать смотреть на это, потому что любая попытка ограничить или отменить эту инициативу действительно встретит большое непонимание даже со стороны наших союзников, потому что они доверяют этому процессу. В противном случае мы фактически потеряем свою надежность», — добавил Павел.

Ранее сообщалось, что чешский оппозиционный политик Андрей Бабиш назвал инициативу поставки снарядов Украине «гнилой» и заявил, что отменит ее, если вернется к власти .

Мы ранее информировали, что в Украину прибыла первая партия американского оружия, приобретенного у США странами-членами НАТО по программе Priority Ukraine Requirements List (PURL) .