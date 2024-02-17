Президент Чехии сделал важное заявление о снарядах для ВСУ

Президент Петр Павел заявил, что Чехия ищет боеприпасы и вооружения для скорейших поставок Украине по всему миру, в частности, есть возможность поставки 500 тыс. снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм из третьих стран в течение недель – в случае получения необходимого финансирования.

Об этом он сказал на 7-м Украинском ланче на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет "Интерфакс-Украина".

Павел отметил, что Чехию поддерживают Дания, Нидерланды и Канада, с которыми они договорились совмещать такой подход. Также страны обратились к партнерам из США, Германии, Швеции и других стран.

Как пояснил Павел, вооружение из третьих стран поступает в Чехию для капитального ремонта, а затем максимально быстро едет в Украину.

По словам президента, Чехия сейчас занимается поиском оружия и оборудования по всему миру, а также работает с партнерами по НАТО в этом направлении.

Он также призвал партнеров быть такими же инновационными и гибкими в поддержке Украины и поставке оружия и боеприпасов, как украинские солдаты на поле боя.

"Целью этой деятельности является максимальное усиление украинской обороны, чтобы они сохранили свои человеческие ресурсы, нанесли как можно большее истощение российским силам, и чтобы они (Украина — ред.) удерживали позиции, которые у них есть сейчас", — подчеркнул Петр Павел.

Напомним, Евросоюз обещает Украине до 2 млн снарядов ежегодно на нужды ВСУ.

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