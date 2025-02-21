Прибытие F-16 от Бельгии в Украину задерживается по меньшей мере на год: Брюссель назвал причину

В Генштабе бельгийской армии объяснили задержку тем, что США нарушили сроки поставки новых самолетов F-35 для ВВС Бельгии.

Бельгия откладывает поставки Украине первой партии из 30 обещанных самолетов F-16 по меньшей мере на год. Причина задержки – перенос Вашингтоном сроков поставки Брюсселю новых истребителей F-35. Киев не получит F-16 по крайней мере до конца 2025 года.

Об этом сообщил начальник бельгийского Генштаба генерал Фредерик Вансина в интервью изданию Le Soir.

"Поставка первых из 30 самолетов F-16 Украине от Бельгии откладывается по меньшей мере на год — до конца 2025 года", – сообщил генерал.

По словам Вансины, бельгийские воздушные силы будут полностью готовы пересесть на истребители F-35 только в 2027 году. Поэтому предварительное обещание Бельгии до конца 2024 года отдать Украине свои старые F-16, выводимые из состава ВВС, было преждевременным и требует корректировки сроков.

Также сообщается, что Брюссель заказал истребители нового поколения F-35 еще в 2018 году. По условиям контракта первая партия самолетов должна была прибыть в Бельгию в 2023 году. Но США перенесли сроки поставки на 2024 год, и в июле прошлого года бельгийские ВВС наконец-то получили четыре F-35.

Нидерланды готовят новый пакет военной помощи для Украины, в который войдут дополнительные истребители F-16, дроны, бронированные машины и другое оружие.

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