Приказывали обстреливать Харьковщину: двум российским командирам сообщили о подозрении

Двум российским командирам, приказавшим обстреливать Харьковскую область, прокуратура сообщила о подозрении.

Следствие установило, что они 24 февраля дали указание с территории Белгородской области РФ обстрелять из "Градов" Харьковскую область.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

"Выполняя преступный приказ, подчиненные командирам российские военнослужащие обстреливали Харьковщину. Своими действиями они разрушили объекты критической инфраструктуры и жилые дома в пгт Казачья Лопань Харьковского района и учебное заведение Дергачевского городского совета", — говорится в сообщении.

Российским командирам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Напомним, в Харьковской области задержали 30-летнего мужчину. Он показал российским оккупантам путь из поселка Старый Салтов в с. Вильховка.

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