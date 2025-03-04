Приостановка помощи от США: какого оружия это коснется прежде всего

Пауза в помощи Украине касается всех запланированных, но еще не выполненных поставок.

США по указанию президента Дональда Трампа ставят на паузу всю военную помощь для Украины. Прежде всего, речь может идти о ракетах к ПВО, боеприпасах к HIMARS и артиллерии.

Об этом сообщил журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш со ссылкой на чиновника из американской администрации.

Пауза в помощи Украине касается всех запланированных, но еще не выполненных поставок, в частности, по программе долгосрочной поддержки USAI. Если обратить внимание на последние объявления администрации экс-президента США Джо Байдена, то, прежде всего, речь идет о ракетах к ПВО, боеприпасах к HIMARS и артиллерии.

"Президент четко дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были преданы этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что это способствует решению", – сказали в администрации.

Журналист напомнил, что в прошлый раз, когда в 2019 году Трамп объявил о приостановке поставок оружия для Украины, это в конечном итоге привело к тому, что демократы в Палате представителей объявили ему импичмент. Впоследствии Сенат оправдал президента. На сегодняшний день обе палаты Конгресса находятся под контролем республиканцев.

Пока непонятно, сколько продлится пауза в поставках оружия, и может ли на это сейчас как-то повлиять Конгресс. Как сообщило издание The New York Times, перерыв будет продолжаться до тех пор, пока Трамп не определит, что Украина продемонстрировала "добросовестную готовность к мирным переговорам с Россией".

Напомним, ранее в Белом доме подтвердили, что Трамп приказал приостановить военную помощь США Украине после его спора с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.