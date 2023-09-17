"Процесс сдвинулся с места": Игнат об обучении украинских пилотов на F-16

Страны-союзники, в которых украинские пилоты будут проходить подготовку на самолетах-истребителях F-16, будут проводить и языковую подготовку и непосредственно обучение пилотов на самолетах.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Очень много задают вопросов относительно где, в какой стране, сколько пилотов, сколько самолетов мы получаем. К сожалению, не можем мы сейчас так подробно отвечать на эти вопросы для работников СМИ. Поэтому просим за это прощения и понимания, потому что не каждая страна хочет особо детализировать процесс, который происходит у нее на территории", — ответил Игнат.

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По его словам, процесс действительно сдвинулся очень серьезно с места.

"Он и не был на месте, но он приобрел обороты, скажем так. И летчики учатся и проходят подготовку. Я думаю, об этом будут дальнейшие заявления уже от лидеров стран", — резюмировал Игнат.

F-16 для Украины

Украинские пилоты, а также техники, которые будут учиться в США по управлению и обслуживанию самолетов F-16, уже в сентябре начнут заниматься языковой подготовкой.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина может начать применять истребители F-16 весной 2024 года.

Президент Владимир Зеленский ожидает, что истребители F-16 будут в Украине уже в начале 2024 года.

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