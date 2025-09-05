Производство ракет «Фламинго» / © Associated Press

Компания Fire Point способна быстро развернуть производство баллистических ракет нового поколения FP-7 и FP-9. Ключевым преимуществом является использование наработанных технологий от крылатой ракеты Фламинго, позволяющей привлекать уже готовые компоненты.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщил военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

По его словам, на международной выставке в Польше компания представила не только свои беспилотники и крылатые ракеты, но и амбициозные планы по баллистическому вооружению.

«Fire Point представила концепты баллистических ракет FP-7 и FP-9. Если „Фламинго“ удалось создать менее чем через год, то работы над баллистикой еще продолжаются, и их стадия пока не раскрывается. В то же время, компания подтвердила, что процесс разработки уже запущен», — отметил Катков.

Эксперт подчеркнул, что задекларированные характеристики новых ракет впечатляют. В частности, FP-9 должно получить дальность до 800 километров и боевую часть весом около 600 килограммов.

«Это достаточно серьезные показатели. И не менее важно, что Fire Point планирует строительство завода по производству твердого топлива в Дании. Именно такое топливо нужно для баллистических систем и ускорителей, которые применяют на первых этапах полета Фламинго и беспилотников FP-1», — подчеркнул он.

Катков обратил внимание, что фюзеляж ракеты «Фламинго» производится по технологии намотки стекловолокна коконом. Подобный подход обычно применяется именно в производстве баллистических ракет.

Fire Point уже имеет цикл производства компонентов для крылатых ракет, которые могут быть использованы и в баллистике. Если компания будет и в дальнейшем придерживаться прагматичного подхода, как это было с FP-1 и Фламинго, то часть узлов будет интегрирована в FP-7 и FP-9. Это будет означать готовность к массовому выпуску. Трудно сказать, когда именно мы увидим результат, но думаю, первыми о появлении этих ракет скажут сами россияне после попаданий», — подытожил эксперт.

