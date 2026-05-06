Учитывая опыт войны в Украине, в европейских странах НАТО все чаще подчеркивают необходимость увеличения объемов недорогого вооружения вместо высокотехнологичных систем.

Об этом пишет издание Business Insider.

Эксперты утверждают, что в современных условиях на поле боя важнее не совершенство вооружения, а его доступность, масштабируемость и готовность к немедленному использованию.

Зато чрезмерная ориентация на технологическую «идеальность» часто приводит к дефициту вооружений и задержкам поставок, что критично в условиях активных боевых действий.

Среди большого количества оборонных компаний, которые признают это смещение, есть Robin Radar, нидерландская компания, которая производит радиолокационные системы обнаружения дронов, используемые Украиной и союзниками США на Ближнем Востоке.

Кристиан Брост, генеральный менеджер Robin Radar USA, рассказал Business Insider, что «недостаточно совершенное решение сейчас лучше, чем идеальное позже».

Он добавил, что «мы можем многому научиться» у Украины, которая «находится в ситуации, где иногда нужна клейкая лента и резинки».

«Я думаю, что это само по себе является уроком: используйте то, что работает, используйте то, что дешево», — подчеркнул представитель оборонной компании.

По его словам, изысканное оружие, которое так любят создавать США, не должно исчезнуть, но «мы должны действовать реалистично и просто получить то, что работает, доставить это в руки людей, научить их, потому что даже что-то готовое на 80% лучше, чем ничего».

Издание отмечает, что украинская оборонная модель отличается быстрым циклом производства и модернизации, где изменения в технике могут внедряться в кратчайшие сроки с учетом обратной связи от военных.

Зато в условиях потенциального затяжного конфликта высокотехнологичные системы могут оказаться недостаточно гибкими и слишком дорогими для масштабного применения.

Напомним, Украина разрабатывает собственные баллистические ракеты FP-7 и FP-9, которые по характеристикам напоминают американские ATACMS, однако будут иметь существенные преимущества и будут вдвое дешевле.

