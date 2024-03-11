"Производственная" война: РФ изготовляет втрое больше артснарядов, чем США и ЕС для Украины — CNN

Заводы США и Европы способны производить лишь немногим более миллиона снарядов в год.

По оценкам западных разведок, Россия производит около 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц для войны, почти втрое больше, чем США и Европа производят для Украины. Это является ключевым преимуществом оккупационной армии РФ в преддверии возможного нового контрнаступления ВСУ.

Об этом пишет CNN со ссылкой на представителей западных разведок.

Заводы США и Европы имеют мощность для производства всего около 1,2 миллиона боеприпасов ежегодно для отправки в Киев, сказал CNN высокопоставленный чиновник европейской разведки.

США задались целью производить 100 тысяч артиллерийских снарядов в месяц до конца 2025 года – менее половины российского ежемесячного производства, – и даже эта цифра сейчас недостижима, поскольку финансирование Украины в размере 60 миллиардов долларов заблокировано в Конгрессе.

"То, в чем мы сейчас находимся – это война за производство. Результат в Украине зависит от того, насколько каждая сторона готова вести эту войну", — сказал CNN высокопоставленный чиновник НАТО.

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Официальные лица говорят, что сейчас Россия выстреливает около 10 тысяч снарядов в день, тогда как Украина – всего 2 тысячи. По словам представителя европейской разведки, в некоторых местах фронта это соотношение еще хуже.

"Между тем Россия недавно захватила украинский город Авдеевка, и многие считают, что она владеет инициативой на поле боя. Украина борется не только с нехваткой боеприпасов, но и с растущей нехваткой живой силы на передовой", — пишет CNN.

США и их союзники передали Украине ряд высокотехнологичных систем, включая танк M-1 Abrams и, вскоре, истребители F-16. Но военные аналитики говорят, что войну скорее всего можно выиграть или проиграть в зависимости от того, кто выпустит больше артиллерийских снарядов.

"Вопрос номер один, за которым мы сейчас наблюдаем — это боеприпасы... Потому что именно в этом Россия действительно имеет значительное преимущество в производстве и значительное преимущество на поле боя", — добавил представитель НАТО.

Российская боевая машина в "полном снаряжении"

По словам собеседника CNN, российские артиллерийские заводы работают круглые сутки. Кроме того, Россия импортирует боеприпасы из Ирана и КНДР.

Так, в прошлом году Иран направил не менее 300 000 артиллерийских снарядов. Северная Корея предоставила по меньшей мере 6700 контейнеров с боеприпасами, содержащими миллионы снарядов.

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"Россия вложила в игру все, что у нее есть. Их боевая машина работает на полную мощность", — сказал представитель разведки.

В то же время, по словам американских и западных чиновников, наращивание российских вооружений все еще недостаточно для удовлетворения ее потребностей. Они не ожидают, что Россия добьется серьезных успехов на поле боя в краткосрочной перспективе. По словам официальных лиц, российские производственные мощности также ограничены: российские заводы, вероятно, достигнут пика производства примерно в следующем году.

Конкуренция с экономикой, которой руководит Путин

Европейские страны пытаются компенсировать дефицит. В прошлом месяце немецкая оборонная компания объявила, что планирует открыть в Украине завод по производству боеприпасов, который, по ее словам, будет ежегодно производить сотни тысяч снарядов калибра 155 мм. В Германии эта же компания начала строительство нового завода, который, как ожидается, впоследствии будет производить около 200 000 артиллерийских снарядов в год.

Американские и западные официальные лица настаивают на том, что хотя Россия смогла запустить свои производственные линии, отчасти потому, что она имеет преимущество в том, что управляемая экономика под контролем диктатора Владимира Путина, капиталистические западные страны со временем догонят ее и будут производит лучшее оборудование.

"Если вы действительно можете контролировать экономику, то, вероятно, сможете двигаться чуть быстрее других стран", — сказал генерал-лейтенант Стивен Башем и заместитель командующего Европейским командованием США. Но, по его словам, "У Запада будет больше поддержки. Запад только начинает наращивать развитие инфраструктуры, чтобы добавить необходимый потенциал для производства боеприпасов".

Сотрудники разведки считают, что ни одна сторона не готова добиться больших успехов в ближайшее время, но общая математика в долгосрочной перспективе идет на пользу Москвы, особенно если Украина не получит дополнительной помощи от США.

"Если помощь восстановится и поступит быстро, еще не все потеряно".

Россия также нацелилась на внутреннее оборонное производство Украины.

"Если бы мы говорили об этом минувшей осенью, мы бы говорили о том, как они нацеливались на критическую инфраструктуру. Теперь мы видим, что нацелены на критическую инфраструктуру, а также на украинскую оборонно-промышленную базу", — сказал представитель НАТО.

По словам высокопоставленного чиновника НАТО, Россия ежемесячно производит от 115 до 130 ракет большой дальности и от 300 до 350 ударных беспилотников на основе иранской модели дронов-камикадзе "Шахед".

До войны у России было в своем арсенале тысячи ракет дальнего радиуса действия, сегодня эти цифры колеблются около 700, сказал один из чиновников.

Возможно, самой большой проблемой для России является производство танков и другой бронетехники. РФ выпускает около 125 танков в месяц, но подавляющее большинство – это старые модели, которые были отремонтированы.

Около 86% основных боевых танков, производимых Россией в 2023 году, были отремонтированы, сообщил представитель НАТО. И хотя у России есть на хранении около 5000 танков, "вероятно, большой процент из них не подлежит ремонту" — сказал чиновник.

Официальные лица также внимательно наблюдают за экономикой России в поисках признаков того, как взаимодействие между мощным оборонным сектором, западными санкциями и усилиями Путина подготовить свою экономику к войне влияет на способность России поддерживать войну против Украины.

"Война полностью трансформировала российскую экономику с постсоветского периода, когда нефть была ведущим сектором. Сейчас оборона является крупнейшим сектором российской экономики, и за это "платит" нефть", — сказал чиновник НАТО,

Напомним, Данилов заинтриговал заявлением об украинских боеприпасах, которые вскоре появятся на фронте.

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