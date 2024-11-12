Производство оружия в Украине: вице-премьер рассказала о совместных планах с европейцами

В Украине уже создано пять совместных предприятий с западными оружейными производителями, еще три — находятся "на финальной стадии" создания.

Украина близка к созданию трех новых совместных предприятий с европейскими производителями оружия в рамках усилий по увеличению производства вооружений во время войны с Россией

Об этом рассказала первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко в интервью Reuters.

По словам Свириденко, уже создано пять совместных предприятий с западными оружейными производителями, в том числе с немецкими и литовскими компаниями. Несколько оружейных производителей открыли офисы в Украине.

"У нас есть еще три соглашения с европейскими компаниями на завершающей стадии создания совместных предприятий", — отметила чиновница.

Впрочем, она не сообщила никаких подробностей о запланированных новых предприятиях или масштабах инвестиций.

Издание отмечает, что военно-промышленное производство в Украине в последнее время резко возросло: государственные и частные компании стремительно наращивают объемы производства и внедряют инновации, поскольку государство пытается дать отпор российской агрессии. Власти по-прежнему хранят молчание о подробностях оборонной промышленности, однако президент Зеленский в прошлом месяце заявил, что Украина уже может производить четыре миллиона дронов в год и продолжает наращивать производство оружия, в том числе ракет, дронов и военных транспортных средств.

Чтобы сохранить динамику, правительство привлекло иностранные средства и технологии для трансформации внутреннего производства оружия, что позволило увеличить поставки на фронт боеприпасов и оборудования.

Немецкий оружейный гигант Rheinmetall уже запустил свой первый оборонный завод в Украине, специализирующийся на обслуживании боевых машин. Концерн планирует до конца года начать производство боевых машин пехоты Lynx.

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Британская компания BAE Systems, франко-германская компания KDNS, оборонная и аэрокосмическая компания Babcock и MyDefence, специализирующаяся на технологиях борьбы с беспилотниками, объединились с украинскими производителями и открыли местные офисы.

Немецкий оружейный производитель Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft строит сервисный центр в Украине вместе с частным украинским производителем оружия.

По словам министра, развитие отечественного оборонного производства дало толчок развитию экономики в целом, которая до сих пор отстает от довоенного уровня, несмотря на два года роста.

Юлия Свириденко также отметила, что в первой половине 2024 года на сектор производства оружия пришлось 1,8% валового внутреннего продукта по сравнению с 0,3% в 2021 году.

Напомним, стало известно, сколько денег на производство оружия в Украине планируется выделить в 2025 году. Развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса является одним из приоритетов государства в условиях полномасштабной войны.

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