Производство оружия в Украине: вице-премьер рассказала о совместных планах с европейцами

В Украине уже создано пять совместных предприятий с западными оружейными производителями, еще три — находятся "на финальной стадии" создания.
Украина близка к созданию трех новых совместных предприятий с европейскими производителями оружия в рамках усилий по увеличению производства вооружений во время войны с Россией
Об этом рассказала первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко в интервью Reuters.
По словам Свириденко, уже создано пять совместных предприятий с западными оружейными производителями, в том числе с немецкими и литовскими компаниями. Несколько оружейных производителей открыли офисы в Украине.
"У нас есть еще три соглашения с европейскими компаниями на завершающей стадии создания совместных предприятий", — отметила чиновница.
Впрочем, она не сообщила никаких подробностей о запланированных новых предприятиях или масштабах инвестиций.
Издание отмечает, что военно-промышленное производство в Украине в последнее время резко возросло: государственные и частные компании стремительно наращивают объемы производства и внедряют инновации, поскольку государство пытается дать отпор российской агрессии. Власти по-прежнему хранят молчание о подробностях оборонной промышленности, однако президент Зеленский в прошлом месяце заявил, что Украина уже может производить четыре миллиона дронов в год и продолжает наращивать производство оружия, в том числе ракет, дронов и военных транспортных средств.
Чтобы сохранить динамику, правительство привлекло иностранные средства и технологии для трансформации внутреннего производства оружия, что позволило увеличить поставки на фронт боеприпасов и оборудования.
Немецкий оружейный гигант Rheinmetall уже запустил свой первый оборонный завод в Украине, специализирующийся на обслуживании боевых машин. Концерн планирует до конца года начать производство боевых машин пехоты Lynx.
Британская компания BAE Systems, франко-германская компания KDNS, оборонная и аэрокосмическая компания Babcock и MyDefence, специализирующаяся на технологиях борьбы с беспилотниками, объединились с украинскими производителями и открыли местные офисы.
Немецкий оружейный производитель Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft строит сервисный центр в Украине вместе с частным украинским производителем оружия.
По словам министра, развитие отечественного оборонного производства дало толчок развитию экономики в целом, которая до сих пор отстает от довоенного уровня, несмотря на два года роста.
Юлия Свириденко также отметила, что в первой половине 2024 года на сектор производства оружия пришлось 1,8% валового внутреннего продукта по сравнению с 0,3% в 2021 году.
Напомним, стало известно, сколько денег на производство оружия в Украине планируется выделить в 2025 году. Развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса является одним из приоритетов государства в условиях полномасштабной войны.
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