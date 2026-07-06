Производство ракет к Patriot в Украине может затянуться: эксперт назвал причины

Patriot

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Переговоры о возможном производстве ракет в американские зенитно-ракетные комплексы Patriot по лицензии США могут оказаться длительными, а соответствующие договоренности вряд ли будут заключены до конца 2026 года.

Такое мнение высказал основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact, участник боевых действий Валерий Боровик в эфире «Киев 24».

По его словам, передача права на производство высокотехнологичного вооружения или технической документации является одним из самых сложных процессов в оборонной промышленности.

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«Я думаю, что это будет непростой процесс, и в этом году он может не закончиться подписанием договоренностей. Подобные компании очень осторожно относятся к передаче для производства в других странах и масштабированию таких продуктов», — отметил Боровик.

Эксперт пояснил, что для производителей расширения производства имеет как преимущества, так и серьезные риски. С одной стороны, это позволяет увеличить выпуск продукции и удовлетворить высокий спрос, однако существует угроза потери контроля над критически важными технологиями.

По словам Боровика, западные оборонные компании опасаются, что технологии могут быть похищены через шпионские сети или попасть в страны, которые впоследствии могут воспроизвести аналогичное вооружение.

Есть риск, что технологии могут быть украдены или перейти к противнику через шпионскую сеть. Тогда можно получить отрицательный результат, когда кто-нибудь начнет производить подобные системы. К примеру, Китай или другие недружественные для Запада страны могут скопировать эти технологии», — пояснил он.

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По мнению эксперта, именно вопрос защиты интеллектуальной собственности и военных технологий является одним из ключевых факторов, которые могут замедлить переговорный процесс по локализации производства ракет для Patriot за пределами США.

Напомним, Польша готова обсудить передачу МиГ-29 Украине. Министр обороны Владислав Косиняк-Камиш сообщил о продолжении переговоров с Киевом по обмену истребителей на современные украинские дроновые технологии.

Между тем, украинский военный аналитик назвал еще одну систему для перехвата баллистики, кроме Patriot. По его словам, европейские комплексы SAMP/T также способны перехватывать баллистические ракеты.

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