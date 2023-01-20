Прорыв по поводу Leopard и тайная помощь: Резников подвел итоги "Рамштайна"

Министр сообщил, что общий настрой участников встречи – это полная поддержка Украины до победы.

В Рамштайне некоторые страны, имеющие танки Leopard 2, пришли к согласию о начале учебных курсов для украинских военных. Еще некоторые страны называли свои пакеты помощи для Украины "за закрытыми дверями".

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в комментарии LIGA.net.

Он отметил, что участники встречи в Рамштайне договорились "создавать способности ВСУ и сектора безопасности и обороны для продолжения контрнаступательных операций с целью освобождения украинских территорий".

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"Ключевая цель членов клуба "Рамштайн" – это полная поддержка Украины до победы. Победа Украины должна быть однозначной и как можно скорее без каких-либо условий. Это общий настрой и то, что звучало сегодня в зале от всех участников", – рассказал Резников.

Он также проинформировал, что информация об основных пакетах помощи для Украины от других государств была обнародована ранее, поэтому дополнительной интриги не было.

"Некоторые страны тоже сегодня называли свои пакеты помощи, но это делалось в режиме за закрытыми дверями, поэтому не все можно сегодня говорить. Единственное, что могу сказать, – это дает мне дополнительные аргументы для оптимизма, поскольку речь идет о мощном усилении наших Вооруженных сил, сектора безопасности и обороны", – отметил министр.

Комментируя вопросы танков Leopard 2, он заявил об "оптимистическом прорыве". Участники встречи согласовали, что страны с Leopard 2 на вооружении могут начинать учебные курсы для украинских танковых экипажей.

Что касается самолетов, то Резников сообщил, что их поставки на этой встрече не обсуждались.

Министр также анонсировал следующее заседание в формате "Рамштайн" на середину февраля — примерно в то время, что и "министериум министров стран НАТО".

Напомним, 20 января по итогам заседания в Рамштайне по поводу военной помощи Украине был объявлен новый пакет поддержки от иностранных партнеров. В частности, в этот пакет вошли средства ПВО и ракеты к ним, БТРы, БМП, внедорожники, вертолеты, гаубицы, самоходные артиллерийские установки, снаряды и британские танки.

Однако участники заседания в Рамштайне не приняли решение о поставках Украине немецких танков Leopard. Министр обороны Германии Борис Писториус пояснил, что были аргументы "за" и "против", которые выдвигались разными странами.

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