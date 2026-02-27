Простая украинская баллистика: на какие особенности указывает запуск новой ракеты FP-7

Украинская баллистическая ракета FP-7 / © скриншот с видео

Из опубликованного в пятницу, 27 февраля, видео запуска новой украинской баллистической ракеты FP-7 можно понять некоторые особенности этого оружия. Очевидно, оружейная комания Fire Point, которая является производителем этих ракет, пошла по пути упрощения, чтобы ускорить применение оружия в войне против агрессора.

Об этом пишут аналитики специализированного издания Defense Express.

Эксперты отметили, что разработчики использовали для создания FP-7 старую советскую зенитную ракету 48Н6 от российского ЗРК С-400, сохранив ее компоновку и аэродинамическое решение. При этом корпус украинской баллистики изготовлен из композитного материала, а также у нее абсолютная другая «начинка» — как электроника, так и топливо.

Судя по видео, вместо штатного для 48Н6 «холодного» или «минометного» старта, когда ракету сначала зарядом подбрасывают на высоту до 30 метров, а затем она включает твердотопливный двигатель, у FP-7 старт обычный, «горячий».

При этом старт происходит путем движения по направляющей, имеющей уклон, а не вертикально. К тому же представляется, что пока рулевые поверхности не складываются. Все это свидетельствует о стремлении ускорить работу по серийному выпуску ракеты путем отказа от каких-либо осложнений.

Пусковая установка для FP-7 также максимально упрощена — на базе стандартного прицепа. Здесь уже речь идет не только о простоте, но и о маскировке.

Опубликованное видео демонстрирует только разгон ракеты и первую часть полета. Но это уже свидетельствует, что FP-7 успешно летает.

Поскольку предшественник этой модели FP-5 «Фламинго» уже поразил определенные цели на территории РФ, можно уверенно говорить, что разработчик имеет успешно работающие системы наведения.

Что известно о ракете FP-7

Ранее соучредитель украинской оружейной компании Fire Point Денис Штилерман сообщал о подготовке к завершению кодификации новой баллистической ракеты FP-7.

По его словам, если государство предоставит необходимое финансирование и заказ, массовый выпуск этих ракет — в масштабах сотен единиц ежемесячно — реально запустить уже с мая 2026 года.

Заявленная производителем дальностью полета этой ракеты — 200 км, боевая часть 150 кг. Ее максимальная скорость составляет до 1500 м/с (5400 км/ч), она может достичь высоты до 65 км, а общее время полета составляет 250 секунд. Заявленное отклонение от точки прицеливания — 14 метров.

Напомним, параллельно Fire Point работает над еще одной моделью баллистической ракеты FP-9, которая имеет боевую часть 800-850 кг и дальность полета 800-850 км. Тестовые испытания баллистики, которая способна ударить по Москве и Петербургу, тоже должны были состояться в феврале этого года. Ее кодификация анонсировалась на лето 2026 года.