Россия развивает одну из своих баз беспилотников для поддержки более новых реактивных дронов, которые она использует для атак на Украину. Объект расположен в 175 км от украинской границы — в селе Цымбулова в Орловской области РФ.

Об этом сообщает Business Insider.

На спутниковых снимках американской компании пространственной разведки Vantor видны четыре пусковые рельсы для российских дронов «Герань», две из которых удлиненные.

Удлиненные рельсы имеют длину 85 метров. По данным Vantor, их строительство началось в конце декабря 2025 года.

Строительство двух более коротких рельсов началось в конце марта или в начале апреля, рассказал Business Insider Кайл Глен, исследователь открытых кодов британского Центра информационной устойчивости.

«Стратегическая авиация России», разведывательная группа с открытым кодом, впервые опубликовала спутниковые снимки Цимбуловой на своем Telegram-канале в начале этой недели.

Аналитики заявили, что две короткие пусковые рельсы поддерживают старые беспилотники «Герань-3» и «Герань-4», тогда как две длинные рельсы предназначены для более новой «Герань-5».

«Герань-3», «Герань-4» и «Герань-5» — оснащены реактивными двигателями. Эти дроны, которые запускаются по рельсам для разгона до скорости полета, прежде чем двигатели перейдут на работу, могут быть вооружены взрывными боеголовками и лететь на высоких скоростях к целям, детонируя от удара.

В отличие от предыдущих вариантов «Гераней», которые имеют форму дельтаобразного крыла, «Герань-5» больше напоминает профиль традиционной крылатой ракеты.

Цымбулова — одна из нескольких баз, которые Россия использует для запуска беспилотников для атак на Украину, и лишь одна из двух баз, которые имеют инфраструктуру для поддержки более новых вариантов «Герани», причем другая расположена на оккупированной территории Донецкой области.

Россия также расширила Донецкую базу в последние месяцы, добавив дополнительные пусковые позиции и склады на месте, которое когда-то было международным аэропортом. Эта база расположена за много километров от линии фронта, и Украина нанесла по ней несколько ударов.

Напомним, недавно Силы обороны Украины провели масштабную операцию, применив крылатые ракеты SCALP и дроны для уничтожения баз российских беспилотников. В Генштабе ВСУ раскрыли детали ударов по Донецкому аэропорту.