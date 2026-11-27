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Путин хвастался «непобедимым» ядерным оружием, но спутники показали совсем другую картину — Newsweek
История ядерных разработок оказалась неоднозначной, поскольку некоторые из них до сих пор испытывают проблемы с испытаниями и вводом в эксплуатацию.
Россия снова усиливает ядерную риторику, хотя часть вооружений, которыми Путин хвастался в 2018 году, столкнулась с техническими проблемами и задержками.
Издание Newsweek рассмотрело, что известно о состоянии российских разработок и оправдались ли обещания Кремля.
Как отмечает издание, на этой неделе заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украина и НАТО якобы пересекли границы, которые могут заставить Москву рассмотреть применение ядерного оружия.
Подобные угрозы Медведева раздаются не впервые. Его последнее заявление последовало после сообщений немецкой разведки о возможной подготовке России к размещению ядерного оружия в космосе в течение ближайших двух месяцев. В то же время Кремль отрицает такие планы.
«С момента вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года риторика такого оружия колебалась от предупреждений пропагандистов об ударах по западным столицам до попыток Кремля приуменьшить эти угрозы», — отмечает Newsweek.
По оценке издания, часть шести разработок, представленных Путином в 2018 году, столкнулась с техническими трудностями и задержками. В то же время, анализ Международного института стратегических исследований (IISS) свидетельствует, что одна из самых ожидаемых российских ракет — «Сармат», известная также как «Сатана-2», — возможно, наконец, приближается к вводу в эксплуатацию.
Еще две разработки уже использовались в ходе боевых действий с обычным вооружением. По другим системам, по сообщениям, возникали задержки и технические осложнения.
РС-28 «Сармат»
Межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 «Сармат», также называемую «Сатана-2», Путин в 2018 году характеризовал как «непобедимую».
Однако результаты испытаний вызывали сомнения в ее готовности. По данным спутниковых снимков, четыре из пяти испытаний могли завершиться неудачей.
Дополнительные вопросы возникли в сентябре 2024 г., когда вблизи пусковой шахты на космодроме Плесецк на севере России зафиксировали большой кратер.
В то же время, новые спутниковые снимки, сделанные компанией Vantor и обнародованные IISS, свидетельствуют о возможном приближении ракеты к боевому развертыванию.
Ракетный комплекс «Авангард»
Как объясняет Newsweek, "Авангард" фактически не является отдельной ракетой. Это гиперзвуковой планерный боевой блок, доставляемый тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами, в частности, РС-28 «Сармат».
Российская сторона утверждает, что она способна развивать скорость более 20 Махов. Однако независимого подтверждения заявленных характеристик и полной боевой готовности системы нет.
Ракетный комплекс «Кинжал»
Российские военные заявляли о применении ракет Кинжал уже в первые недели полномасштабного вторжения в Украину.
В последующие годы Россия неоднократно использовала эти ракеты для ударов по украинской территории.
Ядерная торпеда "Посейдон" и ракета "Буревестник"
Отдельное внимание издание уделило двум другим разработкам Кремля – ядерной торпеде «Посейдон» и крылатой ракете 9М730 «Буревестник».
Россия рекламирует эти системы в качестве вооружения с практически неограниченной дальностью полета и способностью обходить западные противоракетные комплексы. В то же время, они не предназначены для непосредственного применения на поле боя.
Как отмечает Newsweek, независимой подтвержденной информации о реальном оперативном состоянии обеих разработок остается крайне мало.
Итак, несмотря на громкие заявления Кремля о технологическом превосходстве российского оружия, фактическая готовность части представленных систем Путина остается под вопросом.
Ранее сообщалось, что РФ может готовить опасный ядерный шаг, угрожающий не только спутниковой связи, но и энергетической инфраструктуре целых стран .
Мы ранее информировали, что зять президента США Дональда Трампа, участник мирных переговоров Джаред Кушнер заявил, что российский диктатор Путин заверил американскую сторону, что не намерена применять ядерное оружие .