Надувной российский танк

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Россия наращивает закупки китайских надувных макетов военной техники, пытаясь оградить настоящее вооружение от украинских беспилотников.

Об этом пишет The Telegraph.

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По информации издания, украинские беспилотники все чаще проникают в глубь российского воздушного пространства и уничтожают военные объекты и дорогостоящее вооружение. В ответ Россия ищет способы защитить свою технику, в частности, закупая надувные макеты, преимущественно китайского производства.

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Журналисты обнаружили многочисленные предложения по продаже таких изделий на китайских и российских торговых площадках. Продавцы рекламируют «надувные самолеты-мишени» и «надувные танки-мишени», а также предлагают производить макеты по индивидуальным заказам. Один из поставщиков утверждает, что уже получил сотни заказов.

Особенно заметна среди производителей компания Gauss, которая работает через несколько фирм и торговых марок, в частности Gauss Intelligent Equipment, Gauss Inflatables, Jiangxi Gauss и Hangzhou Gauss.

В одном из рекламных видео компании показан производственный цех, заполненный надувными моделями военных танков. Диктор прямо объясняет, что такие изделия предназначены для введения противника в заблуждение во время реальных боевых действий.

В Gauss уверяют, что их макеты настолько реалистичны, что способны отвлекать разведывательные и ударные средства противника, повышая шансы на выживание настоящей военной техники.

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Производитель также заявляет, что продукция прошла испытание в боевых условиях. По его утверждениям, макеты могут воспроизводить тепловые сигнатуры и радиочастотное излучение настоящего вооружения, в результате чего их сложнее отличить с помощью радиолокационных систем.

Ассортимент Gauss не ограничивается танками. Компания предлагает надувные образцы систем ПВО, ракетных комплексов, самолетов и артиллерийских гаубиц. Кроме того, производитель производит фальшивые ангары и маскировочные палатки с тепловыми сигнатурами, которые используют для имитации скрытого хранения военной техники.

По мнению научного сотрудника по наземной войне Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Роберта Толласта, доступность такого производства может стать серьезной проблемой для противника.

«Это не высокотехнологичная военная продукция, поэтому возможности по поставкам таких товаров будут очень высокими… Если удается обмануть разведку противника, вы заставляете его напрасно тратить мизерные запасы высокоточных боеприпасов. Со временем эта проблема будет только усугубляться», — сказал он журналистам.

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По данным издания, производственные мощности Gauss занимают около 16 тысяч квадратных метров. Толласт не исключает, что значительная часть производимой продукции может экспортироваться в Россию.

Компания также активно продвигает свои товары посредством рекламных роликов с участием женщины по имени Шина. В одном из видео она уверяет, что предприятие не занимается торговлей оружием, а только производит надувные изделия.

Шина рассказала, что в марте компания получила заказы на 500 надувных танков. По ее словам, впоследствии клиент потребовал дополнительное оборудование и новые виды макетов.

Затем заказчик захотел нагревательные подушки и металлическую краску. А после этого — реактивные самолеты, ракетные грузовики, радиолокационные машины — заказы сыпались один за другим. Понятия не имею, зачем они нужны. Я просто производю надувные изделия. Это все, что я знаю», — говорила Шина в одном из рекламных роликов.

В свою очередь старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман объяснил, почему фальшивые военные цели приобретают особое значение в современной войне.

«Как только на поле боя началось повсеместное наблюдение с помощью дронов, скрыть технику стало очень сложно, и в таком случае наличие фальшивых целей становится крайне важным для отвлечения вражеских ударов. Большую технику скрыть трудно», — заявил эксперт.

По словам Кофмана, имитационные макеты играют заметную роль в российско-украинской войне. Он также обратил внимание на то, что, хотя Китай и не поставляет России непосредственно летальное вооружение в рамках таких контрактов, соответствующая продукция все равно имеет очевидное военное назначение.

Российские СМИ ранее сообщали, что еще в 2021 году РФ потратила не менее 48 миллионов рублей (около 585 тысяч долларов) на закупку надувных моделей военной техники. Этих средств хватает на приобретение большого количества ложных целей.

В то же время, торговые данные, собранные аналитической платформой Import Genius, свидетельствуют о значительно больших объемах импорта после начала полномасштабного вторжения.

В частности, с февраля 2022 года Россия ввезла товаров не менее 10 миллиардов рублей (около 120 миллионов долларов) по специальному таможенному коду, который используют китайские производители военных надувных макетов.

Несмотря на наличие контрактов российского Минобороны с местными производителями, в частности, компанией «Русбал», китайские поставщики предлагают значительно более низкую стоимость продукции.

Майкл Кофман подчеркнул, что поддержка Пекина имеет немаловажное значение для способности Москвы продолжать войну против Украины.

Без масштабной поддержки со стороны Китая Россия не смогла бы продержаться в войне более четырех лет. Очень трудно представить, как Россия смогла бы выстоять в одиночку», — подчеркнул эксперт.

The Telegraph также напомнила, что товары двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданской, так и в военной сферах, позволяют Китаю поддерживать торговлю с Россией, заявляя о ее законности и одновременно обходя международные ограничения.

По данным издания, в прошлом году товарооборот между Китаем и Россией составил 230 миллиардов долларов. Еще в 2023 г. было установлено, что Пекин поставлял Москве товары, которые впоследствии использовались в российской оборонной промышленности.

Ранее сообщалось, что в Китае вступили в силу новые правила экспортного контроля товаров, которые могут использоваться в производстве беспилотников.

Мы ранее информировали, что Украина прогнозирует, что Россия в 2027 году использует около 20 млн. беспилотников.

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