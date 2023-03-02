"Путин по собственной глупости запустил создание региональных армий": экс-полковник ФСБ о будущем РФ

В России сейчас создается большое количество частных военных компаний. К чему это?

Глава Кремля Владимир Путин запустил процесс создания региональных армий. Пока у РФ у каждого губернатора появилось право создавать вооруженные подразделения вроде территориальной обороны.

Об этом рассказал аналитик, политический деятель, экс-полковник ФСБ и бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков.

"Сейчас Путин сам по глупости запустил процесс создания региональных армий, сейчас у каждого губернатора появилось право создавать вооруженные подразделения вроде территориальной обороны. Вполне возможно, что эти частные армии могут стать инструментом распределения России. Это достаточно опасный сценарий, и мы должны понимать, что он может произойти", – отметил Гудков.

Экс-полковник ФСБ назвал такой сценарий опасным как для России, так и мира.

"Если начнется гражданская война всех против всех, которые будут гарантии, что какая-то группа Пригожина не захватит 500 ядерных боеголовок и не начнет шантажировать весь мир? Этого вполне достаточно. Вон с Ким Чен Ином, у которого штук шесть, в лучшем случае, никто не хочет иметь дела", – рассказал Гудков.

Он добавил, что у России и ее руководителя Путина существует арсенал в шесть тысяч боеголовок, так что, по его словам, достаточно захватить 10% и мир "получит такую проблему, которую раньше получал в фантастических фильмах".

"Ядерные объекты, ядерная энергетика, ядерные отходы и хрен знает чего там только не будет под ударом. А как начнется война в России, что Украина будет делать? Во-первых, эта война будет время от времени перебрасываться на территорию Украины, мигранты потоком хлынут" в Украину. Весь мир заинтересован в том, чтобы этого сценария не произошло. Вероятность такого сценария, к сожалению, высока", – высказал мнение эксполковник ФСБ.

Напомним, что президент РФ ранее заявлял, что события в Брянской области являются "террористическим актом" и "чьей-то" попыткой лишить страну языка и истории.