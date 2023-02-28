"Путин постоянно играет в покер": министр обороны Эстонии о ядерных угрозах России

Если Россия применит ядерное оружие, то будет сильный ответ на это.

Россия продолжает пугать мир возможностью применения ядерного оружия. Впрочем, Запад готов к такому развитию событий.

Об этом рассказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью ТСН.ua.

По его словам, на сегодняшний день недостаточно информации о мощностях или возможностях разных стран, которые могут производить что-то, если речь идет о ядерном оружии.

"Во-первых, когда мы говорим об эскалации или каком-то ядерном ударе, как я вижу, Путин постоянно играет в покер. Они хотят посмотреть, какой будет реакция западных стран. Но реакция ясна. Если ядерное оружие будет использовано в любом виде, будет очень сильный ответ на это. Я действительно верю, что это сообщение было четко услышано. России нет смысла продолжать играть в покер", — сказал Певкур.

Он добавил, что об этом знает только один человек. Впрочем, Певкур не имеет к ней доступа.

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"Я знаю, что, скорее всего, также тактически и стратегически нет смысла использовать ядерное оружие в украинской войне. И я думаю, что это еще больше консолидирует украинский народ. Это не даст какого-либо преимущества на поле боя. Напротив, это вызовет реакцию с стороны других стран. Поэтому я не вижу причин для российской стороны продолжать играть в этот покер",-

Министр обороны Эстонии подчеркнул, что нужно быть готовыми к любым возможным сценариям войны России против Украины.

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